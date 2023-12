Peso Pluma: sus inicios, sus logros y el origen de su apodo

En el panorama musical actual, donde el reguetón y el trap dominan la escena internacional, Peso Pluma ha surgido como el nuevo símbolo del género regional mexicano. En una industria competitiva, donde artistas como Bad Bunny y Shakira han llevado la influencia latina a lo más alto, los corridos tumbados del artista han trascendido fronteras para liderar las listas de éxitos a nivel mundial.

Este joven oriundo de Zapopan, una ciudad del estado de Jalisco, ha logrado actualizar y revalorizar uno de los géneros más populares del país azteca sin perder su esencia. Su capacidad para combinar el corrido, el norteño y el mariachi con influencias del hip-hop, lo ha convertido en uno de los músicos de mayor proyección en sus tres cortos años de carrera.

El origen de Peso Pluma

Detrás del nombre artístico Peso Pluma o Doble P, como también es conocido, se encuentra Hassan Emilio Kabande Laija, nacido el 15 de julio de 1999. Antes de pisar los escenarios, su vida transcurría en oficios cotidianos. Desde ser mesero en un restaurante en el icónico barrio Little Italy de Nueva York hasta desempeñarse como obrero de construcción en Los Ángeles, donde en cada jornada ganaba alrededor de 200 dólares.

Crecer en Guadalajara marcó el inicio de su camino musical. A los 15 años descubrió su pasión por la guitarra a través de tutoriales en YouTube. En sus primeros intentos de componer, el joven utilizó un diario para plasmar sus emociones, aunque no fue ajeno a la burla de sus compañeros de colegio, según reveló en una entrevista a Billboard.

La trayectoria musical de Peso Pluma también se vincula con su experiencia estudiantil en San Antonio, Texas, una etapa clave que le abrió las puertas a su potencial artístico. Durante su paso por la escuela secundaria, el joven músico no solo se sumergió en el aprendizaje del idioma inglés, sino que también descubrió su don para la música.

¿Por qué se llama Peso Pluma?

Peso Pluma no emergió como un proyecto en solitario desde sus inicios; en realidad, fue concebido como una agrupación musical. Sin embargo, el artista aclaró que este éxito no es simplemente su logro personal, sino el resultado de la colaboración y dedicación de todo un equipo.

"Se tenía pensado que Peso Pluma iba a ser un grupo, desde un principio. O sea, no significa que no sea un grupo, pero es un proyecto con muchas personas. Yo soy la imagen y a mí me dicen 'que Peso, Peso, Peso' pero pues, Peso Pluma es todo el equipo que hay detrás de uno", dijo en el podcast del creador de contenidos, Julio Orozco.

Su nombre artístico tiene sus raíces en una conversación con el reconocido exboxeador Marco Antonio Barrera. Durante este encuentro, el pugilista destacó la complexión delgada de Peso Pluma, haciendo alusión al rasgo físico distintivo de los competidores en la división de peso pluma en el boxeo.

Otra razón que lo llevó a adoptar ese nombre fue su afinidad por el boxeo. Aunque afirmó no estar involucrado en ninguna actividad física en particular, admitió tener un marcado interés por este deporte.

¿Qué son los corridos tumbados de Peso Pluma?

El éxito internacional de Peso Pluma se debe en gran parte al talento de Natanael Cano, un joven compositor mexicano considerado el creador y propulsor de este nuevo subgénero de los corridos mexicanos tradicionales. Pero ¿qué caracteriza a estos corridos y cuál es su esencia en la música regional mexicana?

Según Óscar Adame, escritor especialista en música, esta novedosa propuesta incorpora elementos del hip-hop al corrido tradicional mexicano y utiliza un lenguaje crudo que aborda temas de violencia, armas y contenidos explícitos.

"Tienen las particularidades musicales del corrido (tradicional), pero toman influencias del norte, del regional, combinándolas con el reguetón, el trap y la música urbana (...) Es un choque de la música regional con la cultura urbana", explica el experto en una entrevista con El País.

Sin embargo, los corridos tumbados no se limitan a ser simplemente una combinación de géneros musicales; en esa fusión destacan especialmente el empleo de dos instrumentos de cuerda: la guitarra y el bajo quinto. A estos se suman dos instrumentos de viento: la tuba y el trombón.

Peso Pluma en Spotify

Peso Pluma cuenta con 51,466,640 oyentes mensuales en Spotify y se ubica en el puesto 45 de las preferencias en la plataforma. Su canción, Ella Baila Sola, fue considerada por la revista Rolling Stone como la mejor canción del 2023.

El sencillo no solo alcanzó el codiciado puesto número uno mundial en Spotify y en el ranking de Billboard, también se convirtió en la primera canción de música regional mexicana en superar la marca de mil millones de reproducciones en streaming.

TIME nombra a Peso Pluma como uno de los 100 líderes del futuro en la industria. pic.twitter.com/t6WE2IYPgZ — Indie 505 (@Indie5051) September 16, 2023

