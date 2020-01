PGA 2020: Productores de "Parasite" y "Joker" se ubican entre los nominados a Mejor Película

Los PGA dan una visión sobre qué películas serán nominadas como la mejores para los Oscar 2020. | Fuente: Instagram

La premiación de antesala a los Oscar 2020, los Producers Guild Awards (PGA), se llevará a cabo el 18 de enero de este año. Durante la 31° edición de esta ceremonia, los miembros del comité votarán por el mejor de cada categoría.

Las películas que están en la lista de nominados son algunas de las que lograron llevarse un galardón en los Globos de Oro 2020 como "Once Upon a Time... In Hollywood", "1917" y "Parasite".

La edición número 31 de la Asociación de Productores se realizará en el Hollywood Palladium de Los Ángeles.

Esta es la lista de los productores nominados a Mejor Película:

"Joker": Todd Phillips y Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff

"Parasite": Kwak Sin Ae, Bong Joon Ho

"The Irishman": Jane Rosenthal y Robert De Niro, Emma Tillinger Koskoff y Martin Scorsese

"1917": Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne-Ann Tenggren, Callum McDougall

"Jojo Rabbit": Carthew Neal, Taika Waititi

"Knives Out": Rian Johnson, Ram Bergman

"Marriage Story": Noah Baumbach, David Heyman

"Once Upon a Time... In Hollywood": David Heyman, Shannon McIntosh, Quentin Tarantino

"Mujercitas": Amy Pascal

"Ford V. Ferrari": Peter Chernin y Jenno Topping, James Mangold

La PGA tiene un sistema de votación parecido al de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tanto los Producers Guild Awards como los Academy of Motion Pictures Arts and Sciences hicieron un cambio ya que incrementaron a 10 los nominados a 'Mejor película' desde el 2009. Los films favoritos para llevarse un premio es "Parasite", "1917" y "Joker".

La ceremonia hará un reconocimiento a Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner del Plan B con el premio "David O. Selznick" en películas teatrales. Por otro lado, Marta Kauffman se hará acreedora al "Logro Norman Lear" en televisión, mientras Octavia Spencer recibirá el "Premio Visionario" y Ted Sarandos el "Premio Milestone".

Los productores ganadores de la categoría "Niños y Deportes" será anunciados en una ceremonia aparte en el Ascent Lounge de Nueva York el 13 de enero.