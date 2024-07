Pink preocupa a fans tras cancelar concierto en Suiza por orden médica: "Lo siento mucho"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pink no la está pasando nada bien. La cantante pop estadounidense se vio obligada a cancelar su concierto programado este miércoles 3 de julio en el Stadion Wankdorf, ubicado en Berna, Suiza. ¿El motivo? Una recomendación médica impuesta a la intérprete de 'So What', 'Just Give Me a Reason', 'True Love', 'Lady Marmalade', entre otros éxitos.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la artista de 44 años comunicó a sus fans la cancelación de su concierto programado como parte de su actual gira Carnaval de Verano donde viene promocionando su último álbum 'Trustfall' (2023).

"Siento mucho haber tenido que cancelar mi show en Berna este miércoles. Hago todo lo posible para asegurarme de que puedo actuar para ustedes todas las noches, pero después de consultar con mi médico y explorar todas las opciones disponibles, me han aconsejado que no puedo continuar con el show mañana", escribió Pink.

En ese sentido, la también bailarina y actriz lamentó la cancelación de su show informando que las entradas adquiridas serán reembolsadas.

"Estaba deseando estar con ustedes y crear recuerdos y compartir nuestro show. Estoy tan decepcionada de que tengamos que cancelarlo. Todas las entradas serán reembolsadas (…) Les mando amor y salud a todos, realmente espero verlos pronto", concluyó.

Pink tenía previsto realizar un concierto este miércoles 3 de julio en el Stadion Wankdorf. | Fuente: Instagram (pink)

Fans expresaron su preocupación por la salud de Pink

La noticia de la cancelación del concierto de Pink generó confusión entre sus seguidores, quienes no dudaron en comentar el post de la cantante mostrando preocupación por su estado de salud.

"Por favor, cuídate y recupérate completamente", "Sabemos que hiciste todo lo posible", "Mejórate pronto, siempre eres bienvenida a Suiza", "Tú nunca cancelarías si no fuera por algo fuerte, tómate tu tiempo para recuperarte", "La salud es primero. Te mandamos buenas vibras", fueron algunos de los comentarios.

El concierto de Pink en Suiza era parte de su gira Summer Carnival programada con más de 70 espectáculos en Europa y América del Norte, con más de 30 fechas adicionales programadas hasta diciembre de 2024.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Pink cancela un concierto por temas de salud. El 2023, la cantante tuvo que postergar su show en Arlington, Texas, por una infección sinusal. Anteriormente, reprogramó sus dos presentaciones en Tacoma, Washington, afirmando que la decisión era por “problemas médicos familiares”.

Actualmente, Pink se encuentra de gira con conciertos en Europa y América del Norte.Fuente: Instagram (pink)

Pink contó que casi muere por sobredosis cuando era adolescente

Pink reveló que casi muere por sobredosis. En una entrevista en el programa 60 Minutes de la CBS el año pasado, la cantante confesó que a los 16 años estuvo a punto de morir a causa de una sobredosis de drogas.

La también compositora y acróbata señaló que el incidente ocurrió en el Día de Acción de Gracias en 1995, semanas antes de que firmara su primer contrato musical.

"Era punki. Era una malhablada. Estaba bajo mucha presión", declaró la ídolo pop afirmando que consumió las sustancias en un momento en que sus padres se separaban.

