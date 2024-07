Cantante Lily Allen abre OnlyFans para vender fotos de sus pies: "Podría ganar mucho dinero"

Lily Allen decidió incursionar en el OnlyFans para vender imágenes de sus pies. La reconocida cantante y presentadora de televisión británica se unió hace unos días a la popular red social para difundir fotos exclusivas de sus pies.

Asimismo, Lily Allen fijó un inesperado precio para la visualización de sus pies en Internet. La también compositora de música pop estableció que aquellas personas que quieran tener acceso a las fotos de sus pies deben abonar el monto de 10 dólares.

Allen, conocida por sus temas 'Smile', 'Not Fair', 'LDN', entre otros éxitos, incursiona, recientemente, en el OnlyFans creando una cuenta titulada 'Lily Allen FTSE500' donde ya publicó 4 fotos y 6 videos de sus pies.

Es así como la cantante de 39 años inició este inesperado negocio en Internet luego de que descubriera que tenía una calificación de cinco estrellas en WikiFeet, una web que recopila las fotos de los pies de varios famosos.

Lily Allen es una reconocida cantante, presentadora y compositora británica de pop.Fuente: Instagram (lilyallen)

Lily Allen tras abrir cuenta en OnlyFans: "Podría ganar mucho dinero"

La propia Lily Allen explicó su decisión de estar en OnlyFans. En un programa de su podcast Miss Me?, la hija del actor galés Keith Allen recalcó los beneficios al abrir una cuenta en la plataforma conocida por su contenido explícito.

"Tengo una señora que viene a hacerme las uñas y me ha dicho que tengo cinco estrellas en WikiFeet, lo cual es bastante raro (…) Me dijeron que podría ganar mucho dinero vendiendo contenido de pies en OnlyFans", sostuvo.

La cantante colocó diversos títulos a las cuatro fotos de sus pies que viene circulando en OnlyFans. En una foto, se puede leer la frase "Comerciante individual". Otra foto describe: "Acabo de comprar estos en el aeropuerto. Me los quitaré más tarde". Los otros títulos mostrados son: "Pedicura de verano" y "Mañana".

Al ver los buenos resultados, Lily Allen bromeó sobre la posibilidad de dejar la música para dedicarse de lleno al OnlyFans. "¿Dejarías Miss Me? para solo hacer contenido de pies en OnlyFans?", le preguntó su coanfitriona y amiga Miquita Oliver. "Si", respondió Allen entre risas.

Lily Allen creo su cuenta en OnlyFans titulada 'Lily Allen FTSE500'.Fuente: OnlyFans

Lily Allen habla de la maternidad durante su carrera

Lily Allen se sinceró al analizar cómo su vida cambió radicalmente antes y después de tener a sus hijas. "Me molesta mucho cuando la gente dice que se puede tener todo, porque lo cierto es que no es así", expresó en una etrevista en el Radio Time Podcast en marzo de este año.

"Hay quienes prefieren su carrera a sus hijos, y están en su derecho, pero mis padres estuvieron bastante ausentes en mi infancia y aquello me dejó cicatrices dolorosas que no estoy dispuesta a repetir en mis hijas", explicó, dejando en claro que su amor por sus niñas es el motivo principal por el que se ha visto obligada a descuidar su carrera.

Eso no significa que no sea consciente de que, por mucho que ame a sus hijas, el hecho de no querer ser una madre ausente ha resultado en el sacrificio de su carrera profesional. "Mis hijas me han arruinado la carrera. Las adoro y me completan, pero en lo que se refiere a ser una estrella del pop, eso se lo han cargado totalmente", confesó.

