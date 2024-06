Taylor Swift hace bailar a Paul McCartney y Tom Cruise en concierto en Wembley [VIDEO]

Paul McCartney bailó al lado de un grupo de fanáticos de Taylor Swift. | Fuente: @WUTangKids

Taylor Swift siempre genera algarabía en sus conciertos, haciendo que su música llegue a todos sus fans, incluido a aquellos que se llaman Paul McCartney. En efecto, el legendario músico, de 82 años, no fue ajeno al ritmo de Swift, estando presente el último domingo 23 de junio en el estadio de Wembley y disfrutando del espectáculo de la cantante estadounidense.

En videos difundidos en redes sociales, se pudo ver al icónico exintegrante de The Beatles bailar al ritmo de But daddy i love him, canción de Taylor Swift, junto con fanáticas asistentes al show de Eras Tour.

En el breve registro audiovisual, se puede observar a Paul McCartney aplaudiendo y moviendo los brazos al ritmo de Taylor Swift. El compositor británico no duda en seguir los pasos de las ‘'swifties’ que portaban camisetas y prendas en alusión a la ídolo pop.

Es así como Paul McCartney, quien llegará al Perú el próximo 27 de octubre para un concierto en el Estadio Nacional, fue reconocido entre la multitud del estadio de Wembley, donde Taylor Swift realizó tres inolvidables conciertos el último fin de semana.

Taylor Swift hizo vibrar al público en el Wembley Stadium de Londres el último domingo | Fuente: Instagram (taylorswift)

Tom Cruise, Jon Bon Jovi y otras celebridades presentes

Paul McCartney no fue la única celebridad presente en los conciertos de Taylor Swift en Wembley. La artista nacida en Pensilvania también atrajo a músicos, actores, y miembros de la realeza a sus espectáculos.

En otro video, se puede ver a Tom Cruise disfrutando del show de Swift, acompañado de Travis Kelce, novio de la cantante. Del mismo modo, también fue visto y captado el roquero Jon Bon Jovi, así como Sophie Turner, amiga personal de Taylor Swift.

Del mismo modo se pudo ver a Ashton Kutcher, Mila Kunis, Cate Blanchett, Ellie Goulding, Phoebe Waller-Bridge y Andrew Scott.

Tom Cruise estuvo presente en el Wembley Stadium de Londres. | Fuente: TikTok (@mas.archives)

Príncipe William celebró su cumpleaños con Taylor Swift

Quien tampoco pasó desapercibido fue el príncipe William, quien, en el día de su cumpleaños 42, cantó y bailó Shake It Off al lado de Taylor Swift y sus dos hijos: la princesa Charlotte y el príncipe George.

"Feliz cumpleaños, amigo. Los espectáculos de Londres tienen un comienzo espléndido", se lee en la descripción de la imagen compartida en las redes sociales de Taylor Swift, donde todos sonríen y también sale Travis Kelce, pareja de Swift

El príncipe William y sus hijos disfrutaron junto a las 90 mil personas que asistieron al establecimiento para vibrar al ritmo de la artista del momento. Es de conocimiento que los hijos de Kate Middleton son grandes fans de la cantante, por lo que también disfrutaron de todo el show.

Otros famosos que asistieron al concierto fue la protagonista de Bridgerton, Nicola Coughlan; también Cara Delevingne, Salma Hayek y Leslie Mann, según fotografías compartidas por Jonathan Van Ness de Queer Eye.

