Piqué y Clara Chía, muy enamorados en su regreso de París tras las declaraciones de Shakira | Fuente: AFP

En medio de las constantes reuniones para llegar a un acuerdo de separación con Shakira, Gerard Piqué continúa su historia de amor con Clara Chía. El futbolista fue visto nuevamente en público e intenta hacer su vida normal con su nueva pareja, a propósito de las recientes declaraciones de la cantante colombiana.

Aprovechando sus días libres, el defensa de Barcelona y la joven de 23 años viajaron a París, lejos de cualquier presión mediática que pase factura a su relación. Piqué le habría regalado un viaje a la ciudad del amor, para disfrutar de su felicidad sin ser perseguidos por los paparazzi.

Ambos regresaron a Barcelona este miércoles por la noche, tal y como captaron las cámaras de Europa Press. Visiblemente incómodos al ser descubiertos por la prensa, la pareja caminó por el aeropuerto a varios metros de distancia, sin revelar cómo han sido estos días en París ni cómo marcha su relación.

Con vestimenta cómoda para el viaje, Clara Chía lució unos jeans negros y lentes de sol para intentar pasar desapercibida, al igual que su novio. Visiblemente incómoda, la joven giró sobre sí misma, dando la espalda a las cámaras para no hablar de su mediático romance con el futbolista.

Poco después, y pensando que ya no los estaban grabando, fueron vistos cogidos de la mano, el futbolista miraba a su novia, a la que no dudó en dar un romántico beso después de unos minutos conversando muy serios en mitad del aeropuerto.

Las imágenes coinciden con las primeras declaraciones de Shakira tras su separación en la revista Elle, en la que revela que está atravesando "el momento más oscuro y complicado de su vida" y en la que reconoce que tiene "un agujero en el pecho" que le impide, por el momento, pensar en el futuro.

¡VIVA EL AMOR! Gerard Piqué y Clara Chia Marti más enamorados que nunca, viviendo su historia de amor en París 📷🇫🇷💖🍷😍💞 pic.twitter.com/HeJIVmgKxe — 🐱♥Daniela Aguirre♥🐹 (@DaniAguirre_) September 19, 2022

¿Qué dijo Shakira sobre el nuevo romance de Gerard Piqué?

Cuando fue consultada sobre la relación sentimental que Piqué mantiene con Clara Chía Martí y los informes de que la propia cantante posiblemente estaba "sorprendida" por el final de su relación, Shakira dijo a la revista ELLE que "los detalles son demasiado privados para compartirlos" en este momento.

"Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Antes de que mis hijos comenzaran la escuela tenía una vida realmente nómada: había vivido siempre como artista viajando sin parar, yendo a diferentes lugares del mundo, de gira, haciendo espectáculos, promoción, construyendo escuelas en Colombia y grabando en diferentes países por todo el mundo. Incluso durante los primeros años de mi relación con Gerard y cuando tuve a mi primer hijo, Milan. Lo llevé conmigo a todas partes desde que tenía dos meses. Incluso recuerdo darle el pecho en el set de 'La voz'”, comentó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.