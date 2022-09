Shakira revela que varios famosos la apoyaron tras su ruptura con Piqué. | Fuente: Instagram | Shakira

Shakira rompió su silencio para la revista Elle en su primera entrevista tras su separación con Gerard Piqué. La cantante reconoció que tiene "un agujero en el pecho", y a pesar de cómo terminaron las cosas, el futbolista sigue siendo el padre de sus hijos y tiene "fe" en que descubrirán "qué es lo mejor para el futuro" de los menores.

La barranquillera confiesa que se encuentra en una de las horas más difíciles y oscuras de su vida; además, reconoce que, por el momento, no se plantea un futuro sentimental: "Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa".

Consultada sobre cómo lleva esta compleja situación en su día a día, Shakira sostiene que sus hijos son su mayor fortaleza y "el motor más poderoso en este momento"; sin embargo, reconoce también que cuenta con una "red de salvación" compuesta por amigos y colegas que evitaron su caída "a un abismo que no tiene fin".

"Cada vez que la vida te pone una prueba, creo que siempre encuentras una mano amiga a la que agarraste mientras lloras. Creo que incluso cuando sientes que estás cayendo por un abismo y ese abismo no tiene fin, siempre hay una red de salvación en el fondo... Ha sido increíble encontrar el apoyo de tantos colegas, no solo amigos sino también personas que me han estado ayudando constantemente", expresó la cantante.

¿Qué artistas la apoyaron?

Luego de toda la atención mediática que ha tenido que enfrentar tras su separación con Gerard Piqué, Shakira reveló que varios artistas se solidarizaron con ella por la complicada situación que atraviesa.

Entre ellos figuran el líder de Coldplay, Chris Martin, y el artista dominicado Juan Luis Guerra. “Por ejemplo, Will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite, o Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz”, comentó.

"La amistad, dicen, es la forma más pura de amor, y quizás la más duradera", acotó la barranquillera tras afirmar que la música también ha servido como terapia. "Creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Es mi tabla de náufrago".



¿Qué dijo Shakira sobre el nuevo romance de Gerard Piqué?

Cuando fue consultada sobre la relación sentimental que Piqué mantiene con Clara Chía Martí y los informes de que la propia cantante posiblemente estaba "sorprendida" por el final de su relación, Shakira dijo que "los detalles son demasiado privados para compartirlos" en este momento.

"Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia", agregó, señalando que se mudó a Barcelona y puso su propia carrera en un segundo plano para apoyar al padre de sus hijos. "Fue un sacrificio de amor", dijo, que la ayudó a construir un vínculo "irrompible" con sus hijos.

Si bien la expareja aún no ha resuelto la custodia de sus dos hijos, la colombiana dijo que, "independientemente de cómo terminaron las cosas", tiene "fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es una solución justa para todos los involucrados".

En cuanto a las acusaciones de fraude fiscal, Shakira negó una vez los cargos, calificándolos de "acusaciones falsas" y afirmando que no pasó suficiente tiempo en España para ser considerada residente del país.

