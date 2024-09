Jorge Aravena, actor de 'Pituca sin Lucas': "Las grabaciones ya terminaron y no he visto la novela"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú Jorge Aravena contó a RPP cómo fue que aceptó ser Manuel Gallardo en 'Pituca sin Lucas' y cómo ha recibido el cariño de sus seguidores.

Jorge Aravena es un actor muy conocido en la industria del entretenimiento. Ha protagonizado diversas telenovelas que han dejado huella en la audiencia. Su carrera está llena de éxitos, y ha conquistado al público interpretando a Manuel Gallardo en Pituca sin lucas. Tras su exitoso regreso a la teleserie, el actor peruano-venezolano de 54 años se despide de Perú después de terminar las grabaciones de su papel.

Luego de traerle muchas alegrías, el famoso artista contó en el programa En Escena, de RPP, cómo fue que lo contactaron para formar parte de esta producción familiar. "Me llamaron en diciembre del año pasado y mi mánager me comentó sobre esta propuesta en Perú y dije que no", recordó.

Sin embargo, cuando le enviaron la sinopsis y algunas escenas de Pituca sin Lucas, quiso tomar el papel pese a que ya tenían a otro actor en mente por si se negaba otra vez: "Manuel es un personaje para sacarle provecho. Llamé a mi mánager y le dije: ‘Negocia sea como sea'", agregó entre risas. Su papel de Manuel Gallardo le ha traído un plus a su carrera y se emociona cuando los más pequeños de la casa le gritan "¡Tiburón!" en la calle. No obstante, reveló que no ha visto la novela. "Yo no la veo por dos motivos: uno, no tengo tiempo y dos, porque no me gusta verme", mencionó resaltando que no es de mala onda, sino que se cruzan con otras actividades.

Por otro lado, Jorge Aravena destacó a sus compañeros de elenco: "Todos somos protagonistas, cada uno es tan encantador y la calidad de actores que tiene la novela es genial. Ya terminamos de grabar, no es que se haya acabado la novela, aún quedan por lo menos un par de meses", sentenció.

¿Qué opina Jorge Aravena de su personaje en Pituca sin Lucas?

"Manuel no es bueno ni malo, comete errores. Todos lo cometemos. Esa es la parte humana, Manuel no es perfecto, nadie lo es", dijo Jorge Aravena. En Pituca sin Lucas, Manuel Gallardo o más conocido como ‘El Tiburón’. Es un hombre viudo con cuatro hijos que labora en el terminal pesquero, donde además es el presidente de la asociación de trabajadores. Su carismática personalidad y perfil de líder lo han llevado a ser muy querido por sus amistades, en especial por Conchita.

Después de la muerte de su esposa, él juró no volver a enamorarse de otra mujer y que su única prioridad será sacar adelante a sus hijos Salvador, Franco, Micaela y Alonso. Sin embargo, su vida dará un giro inesperado cuando 'Techi' (Emilia Drago) llegue a vivir a su barrio y se gane su corazón.

"Como en la novela soy viudo, no quería el amor en mi vida. Con 'Conchita salían, pero nunca fue algo formal. En algunas escenas ella me hablaba de matrimonio y Manuel la esquivaba. Solo buscaba divertirse, pero se movió el corazón cuando conoce a la vecina", mencionó.

¿Habrá una segunda parte de Girasoles para Lucía con Gianella Neyra?

"Hay de interés de ambas apartes y hay conversaciones de hacer algo con Gianella Neyra", dijo Jorge Aravena sin contar detalles de una supuesta segunda parte de Girasoles para Lucía o de una producción nueva con la actriz peruana. "Conozco al dueño del a historia de la novela, vamos a ver, es algo complicado, difícil, pero no imposible", comentó.

