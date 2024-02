"Cualquier enfermedad une a las familias": príncipe Harry habló sobre el cáncer que padece el rey Carlos III

Tras el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, el príncipe Harry busca la reconciliación con su familia después de haber roto lazos con ellos desde que decidió salir del Palacio de Buckingham.

“Quiero a mi familia. El hecho de que haya podido subirme a un avión e ir a verle y pasar algún tiempo con él, lo agradezco”, aseguró a la ABC News en conversación con Will Reeve, hijo del fallecido protagonista de Superman, Christopher Reeve.

El príncipe Harry considera que esta enfermedad podría tener el efecto de reunirse de nuevo con su padre, el rey Carlos III y su hermano, el príncipe William: “A través de estas familias veo la fuerza de la unidad familiar uniéndose. Creo que cualquier enfermedad une a las familias”, acotó.

Sin embargo, no entró en detalles sobre la salud del monarca: “Eso queda entre él y yo”. Como se recuerda, hace un año, y con la publicación de su libro de memorias, Harry ya había dado indicios de un acercamiento, pero no se pudo concretar: “Creo sinceramente en ello, y eso me empuja. Y si eso no ocurre, será muy triste”, dijo en ese entonces.

Hasta el momento no se sabe cuándo será su reunión con la familia real ya que, actualmente, el príncipe Harry y Meghan Markle se encuentran en Canadá para promocionar la siguiente edición de los Juegos Invictus (acontecimiento paralímpico que tiene como objetivo demostrar las habilidades deportivas de veteranos discapacitados).

El rey Carlos III padece de cáncer

El rey Carlos III, coronado monarca del Reino Unido el 6 de mayo de 2023, fue diagnosticado con cáncer, anunció el pasado lunes el Palacio de Buckingham a través de un comunicado en sus redes sociales.

La casa real indicó que a Carlos III se le detectó un tumor cuando se sometía a un proceso quirúrgico para el tratamiento de un alargamiento de próstata en enero de este año; no obstante, la cadena pública BBC informó que el cáncer que padece el rey británico no es a la próstata.

El Palacio de Buckingham informó que, por motivo de su enfermedad, el monarca pospondrá sus compromisos públicos y se espera que miembros de la familia real lo sustituyan en estos eventos mientras recibe tratamiento.

La tensa relación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III

El distanciamiento con su padre se hizo más latente tras el matrimonio de Harry en 2018 con la actriz estadounidense Meghan Markle, en un contexto de presión constante de la prensa sensacionalista británica.

La pareja acabó dando un portazo a la familia real y renunciando a sus obligaciones oficiales para mudarse a Estados Unidos en 2020, criticando duramente a la monarquía británica en entrevistas y en una serie documental en Netflix.

En su libro En la sombra, el príncipe Harry se muestra especialmente crítico con su hermano mayor, y relata su frustración por haber sido su "sombra, (su) suplente, (su) plan B". La última vez que los príncipes William y Harry aparecieron juntos fue en septiembre de 2022, con sus esposas, tras la muerte de Isabel II.

