Zac Efron fue hospitalizado de emergencia tras ser encontrado en una piscina en Ibiza

El actor Zac Efron preocupó a sus fanáticos después de que medios internacionales comunicaran que fue llevado de emergencia al hospital tras ser encontrado en una piscina en Ibiza donde estaba de vacaciones.

El recordado protagonista de High School Musical está de viaje por Europa, pero tuvo que ser atendido de inmediato por este hecho. Su representante conversó con TMZ y aseguró que fue "incidente menor de natación" que sucedió el viernes en la noche.

Zac Efron está disfrutando de unos días libres y no solo ha estado en Ibiza, también en St. Tropez, Mykonos y París. Además, ha compartido imágenes donde está compartiendo escenario con Martin Garrix mientras bailaba su música. Actualmente, el artista tiene más proyectos en camino, como la película Tres hombres y un bebé, que está en etapa de preproducción.

Zac Efron recibió una estrella en el Paseo de la Fama.Fuente: AFP

¿Cuál es el estado de salud de Zac Efron?

El incidente que tuvo Zac Efron ocurrió en la famosa isla española, de acuerdo con lo reportado por TMZ, el artista fue trasladado al hospital como medida de precaución.

Además, su representante también mencionó que fueron unos trabajadores de la villa donde se estaba hospedando Efron que lo sacaron del agua y pudieron contactarse con el centro de salud. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el también cantante estuvo en riesgo de ahogarse o sufrió una emergencia médica; no obstante, Zac Efron fue dado de alta este sábado, 3 de agosto, por lo que todo parece indicar que está bien de salud y todo fue un susto.

Trayectoria de Zac Efron

Zac Efron ha tenido una trayectoria notable en la industria del entretenimiento desde su debut en la década de 2000. Su carrera despegó con su papel como Troy Bolton en la exitosa franquicia de Disney Channel High School Musical (2006-2008). Este rol lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo adolescente y abriendo muchas puertas en Hollywood.

Después, se esforzó por diversificar su carrera y romper con su imagen de estrella juvenil. Participó en películas como Hairspray (2007), donde interpretó a Link Larkin, y 17 Again (2009), una comedia en la que comparte pantalla con Matthew Perry. Estas películas consolidaron su posición como un actor versátil capaz de manejar tanto la comedia como el drama.

En 2012, Zac Efron protagonizó The Lucky One, una adaptación de la novela de Nicholas Sparks, demostrando su capacidad para asumir roles más serios y románticos. Continuó explorando una variedad de géneros con películas como The Paperboy (2012), donde trabajó junto a Nicole Kidman y Matthew McConaughey, y Neighbors (2014) y su secuela Neighbors 2: Sorority Rising (2016), donde demostró su talento para la comedia en papeles más adultos y desenfadados.

Un punto culminante en su carrera fue su interpretación de Phillip Carlyle en The Greatest Showman (2017), una película musical en la que actuó junto a Hugh Jackman y Zendaya. La película fue un éxito comercial y crítico, y permitió a Efron mostrar nuevamente su talento para el canto y el baile.

En 2019, Zac Efron asumió uno de sus papeles más desafiantes hasta la fecha, interpretando al infame asesino en serie Ted Bundy en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Su actuación fue aclamada por la crítica y demostró su capacidad para asumir roles oscuros y complejos.

Además de su carrera en el cine, ha incursionado en la producción y la televisión. En 2020, lanzó la serie documental Down to Earth with Zac Efron en Netflix, en la que explora temas de sostenibilidad y bienestar alrededor del mundo. La serie fue bien recibida y mostró otra faceta de Efron, como presentador y defensor de causas medioambientales.

