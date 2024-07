"Esta película tenía ambiciones bastante grandes": Zac Efron revela inéditos momentos en 'High School Musical'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Zac Efron contó detalles sobre el rodaje de High School Musical, la popular película juvenil de Disney que cautivó a miles de fans tras su estreno el 2006. Fue durante una entrevista con Vanity Fair que el intérprete de Troy Bolton explicó como fue grabar algunas de las escenas del musical producido para televisión por Salty Films y dirigido por Kenny Ortega.

“High School Musical era solo una película hecha para televisión y teníamos un calendario de rodaje muy condensado. Kenny Ortega tenía ambiciones bastante grandes para esta película”, empezó diciendo Efron, de 36 años, quien aseguró que el elenco estaba dispuesto a seguir con el rodaje pese a algunos problemas.

Por otro lado, el actor de The Iron Claw descartó que se hayan usado efectos especiales para ‘Get’cha Head in the Game’, escena musical donde su personaje Troy lidera a un grupo de jóvenes, quienes aparecen bailando de forma sincronizada con él mientras cantan y juegan baloncesto.

“No hay ninguna imagen generada por computadora. No creo que tuviéramos el presupuesto para eso (…) Yo, realmente, practiqué todos esos tiros”, relató Zac Efron afirmando que el equipo tenía solo dos días de ensayo para las coreografías con balones.

En ese sentido, el también actor de Baywatch resaltó que “mucha gente que grabó la escena resultó con golpes en la cara” por los rebotes que daba el balón. Sin embargo, señaló que lograron completar la escena en cinco tomas, siendo una de ellas la definitiva.

Zac Efron formó parte del elenco en escena musical 'Get’cha Head in the Game'. | Fuente: Disney

Zac Efron confirma escena improvisada en 'High School Musical 2'

Zac Efron destacó el éxito que fue High School Musical, creando un fenómeno en la televisión y generando cuantiosas ventas no solo por la promoción de la película, sino también por el merchandising y otros productos que salían de la misma.

Sin embargo, pese a la popularidad, Zac Efron no olvida que grabó una escena de manera improvisada y donde se revela la falta de preparación y el bajo presupuesto del filme.

Fue en un programa de entrevistas de Netflix donde el actor de Un asunto familiar recordó la secuencia de ‘Bet on It’ en el filme High School Musical 2.

“La verdad, no teníamos ideas para las escenas de ese día”, dijo el actor, ratificando el lado espontáneo del proyecto juvenil más popular en su carrera.

¿De qué trata 'High School Musical', el musical de Disney?

High School Musical es una película juvenil musical estadounidense para televisión, estrenada el 20 de enero de 2006 en Disney Channel. El filme logró altos niveles de audiencia consiguiendo dos premios Emmy al ser considera una de las películas de Disney más exitosas.

El largometraje también significó la fama de sus protagonistas Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Monique Coleman. Logrando, además, dos secuelas: High School Musical 2 (2007) y High School Musical 3 (2008).

“Durante unas vacaciones de Navidad, los jóvenes Troy y Gabriella (dos adolescentes en principio con pocas cosas en común) se conocen. Ambos descubren su interés mutuo por la música durante un concurso de karaoke, y deciden presentarse al casting del musical del instituto”, se lee en la sinopsis oficial.

'High School Musical' es una de las películas juveniles más populares de Disney.Fuente: Disney

