"Quizás soy demasiado viejo": Henry Cavill sin noticias sobre su futuro como James Bond

Henry Cavill está siendo nuevamente parte de la conversación sobre el elenco de James Bond en redes sociales, tras la partida de Daniel Craig en No Time to Die de 2021, gracias a un falso tráiler de película viral parcialmente creado por inteligencia artificial que imagina al actor de Superman como 007 y a Margot Robbie, la protagonista de Barbie, como su chica Bond.



Mientras se define su futuro en la saga del famoso agente, el próximo papel en el cine de Cavill es Gus March-Phillipps en The Ministry of Ungentlemanly Warfare de Guy Ritchie. March-Phillipps, coincidentemente, es recordado por fundar el Comando No. 62 del Ejército Británico. Además, su historia inspiró al autor Ian Fleming para crear a James Bond.

¿Qué dijo Henry Cavill sobre James Bond?

En una reciente entrevista en The Rich Eisen Show para promocionar The Ministry of Ungentlemanly Warfare, el presentador de radio destacó la conexión entre el último personaje de Henry Cavill y James Bond. Además, le preguntó al actor si tenía alguna novedad sobre el elenco del nuevo proyecto.



"No tengo idea. Todo lo que tengo son los rumores. Tengo la misma información que tú", respondió Cavill. "Quizás ahora soy demasiado viejo o tal vez no. Todo depende de Barbara Broccoli y Mike Wilson [los productores]. Veremos cuáles son sus planes", agregó Cavill, quien perdió el papel ante Daniel Craig durante las audiciones para Casino Royale.

"Es un personaje divertido"

En enero, Henry Cavill esperaba el estreno de Argylle, donde interpretó a un agente de clase mundial. Durante una entrevista con TotalFilm en ese momento, se refirió a la posibilidad de encarnar a James Bond, a pesar de tener otro papel con una temática similar.



"Es un personaje divertido. Si me descartan para James Bond por esto (Argylle) o no, depende de Barbara Broccoli y del señor Wilson [los productores de la película]", mencionó Cavill, quien estuvo en el casting de Bond para Casino Royale en 2006.



En aquel entonces, Daniel Craig fue el elegido para interpretar a Bond, manteniendo el papel hasta el 2021. Sin embargo, ahora Cavill, quien ha alcanzado la fama mundial como Superman, es mencionado como posible intérprete del famoso agente.

