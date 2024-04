Henry Cavill será papá: su novia Natalie Viscuso lució su embarazo en público [VIDEO]

Henry Cavill y Natalie Viscuso saliendo del The Whitby Hotel, en Nueva York. | Fuente: X (@CulturaColectiv)

Henry Cavill y Natalie Viscuso serán papás. Diversos medios internacionales como Hola!, El Universo y Univisión confirmaron que el actor que da vida a Superman, en la recordada película El hombre de acero, se convertirá en padre por primera vez. Esto, luego de que se difundiera el último fin de semana en Tik Tok y X (ex Twitter), un video viral donde se le ve junto a su pareja saliendo del The Whitby Hotel, en Nueva York.

En el registro audiovisual, de apenas 20 segundos, se puede observar a Henry Cavill tomando de la mano a Natalie Viscuso mientras salen del lugar. Inmediatamente, diversos fotógrafos fotografiaron a la pareja. No obstante, lo que llamó la atención de los paparazis fue el proporcionado vientre que lucía Natalie, quien usaba un atuendo oscuro ajustado mostrando su notorio embarazo.

Cabe mencionar que ninguno de los dos se animó a dar declaraciones y solo atinaron a subirse a la camioneta que los esperaba. Asimismo, hasta la fecha, ni Cavill ni Viscuso dieron el anuncio oficial de la llegada de su primer hijo. Sin embargo, ya diversos medios internacionales han ratificado que la pareja del actor de The Witcher está embarazada.

“La noticia ha sido una auténtica bomba para los seguidores y, sobre todo, seguidoras del actor Henry Cavill, que desconocían el importante cambio que el actor y su chica van a dar en este 2024”, señaló la popular revista Hola!

Henry Cavill y Natalie Viscuso fueron fotografiados saliendo de un hotel en Nueva York.Fuente: EFE

Henry Cavill y Natalie Viscuso oficializaron su relación el 2021

Henry Cavill y Natalie Viscuso llevan, por lo menos, tres años de relación. Fue en abril de 2021 cuando Daily Mail difundió una primera imagen de ambos paseando juntos y luciendo muy cariñosos lo que avivó los rumores del nuevo romance.

Ese mismo mes, el protagonista de El agente de C.I.P.O.L. decidió publicar una foto en sus redes sociales jugando ajedrez junto a Natalie Viscuso confirmando la relación. El 2022, la pareja se lució en la alfombra roja del estreno de Enola Holmes 2 donde Cavill interpreta al personaje de Sherlock Holmes.

Natalie Viscuso no es ajena a la industria de Cavill. La estadounidense de 33 años se graduó en la Escuela de Arte Cinematográfico de Carolina del Sur trabajando luego como productora y directora de cine en Legendary Entertainment haciendo películas como El hombre de acero, Enola Holmes, entre otros proyectos.

Actualmente, Natalie Viscuso se desempeña como vicepresidenta de Vertigo Entertainment, compañía de cine y televisión en Hollywood.

Henry Cavill se declaró fan de Shakira

Hace unos días, Henry Cavill confesó ser fan de Shakira. Fue durante una entrevista para promocionar su nueva película The Ministry of Ungentlemanly Warfare que el actor reveló su admiración por la cantante colombiana. "Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí", bromeó en el programa Despierta América.

Además, Cavill aseguró que ha sido fan de la cantante colombiana desde su adolescencia, recordando que sus canciones sonaban constantemente en la radio.

"Sí, claro, soy fan de Shakira. Cuando estaba creciendo, ella ya era una gran estrella de la música. En la radio sonaba todo el tiempo, así que sí, absolutamente", sostuvo.

