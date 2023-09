Rachel Zegler: "Merezco cobrar por cada hora que 'Blancanieves' se emita en Disney+"

Rachel Zegler estuvo presente en la huelga de la asociación SAG-AFTRA y dio un comentario que se volvió viral rápidamente. | Fuente: Entertainment Tonight

Uno de los puntos a tratar en la huelga de actores y guionistas de Hollywood, es que los actores demandan mejoras salariales, un ajuste de los pagos que reciben por retransmisiones de sus producciones, así como definiciones en materia tecnológica sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria, entre otros puntos.

Entre los que se han visto afectados fueron Bryan Cranston y Tatiana Maslany quienes arremetieron contra Disney, sin embargo, también se unió Rachel Zegler, la Blancanieves en el nuevo live-action de Disney+.

La actriz se dirigió puntualmente a La casa de ratón. “Si voy a estar parada 18 horas vestida como una princesa icónica, merezco cobrar por cada hora que la película se emita en streaming”, dijo para Entertainment Tonight.

La nueva versión de Blancanieves se hará bajo la dirección de Marc Webb y Rachel Zegler estará en el papel de la primera princesa de Disney. Precisamente, el diario Daily Mail publicó las primeras imágenes de la actriz que han circulado en las redes sociales, luciendo el clásico traje azul y amarillo del personaje.

La actriz Gal Gadot, famosa por ser la Mujer Maravilla de lo nuevo de DC en la gran pantalla, dará vida a otra icónica mujer de la historia del cine: la Reina Malvada de la cinta live action.

Hijo del director de la cinta original de 'Blancanieves' criticó el live-action

La primera película que lanzó Disney fue Blancanieves y los siete enanitos. Esta cinta que salió en 1937 dio paso a que la casa del ratón revolucionara la industria de la animación. Ahora, después de 90 años, se hará una adaptación en live-action que ha generado gran controversia por la elección de la protagonista.

Al igual que La sirenita, esta vez, Rachel Zegler reveló que, en esta historia, la princesa no va a ser salvada por un príncipe ni pensará en el amor verdadero, sino que será valiente, justa y sincera por lo que no será una trama de romance.

Tras este comentario, David Hand, hijo del director de la cinta original, se pronunció sobre este live-action de Blancanieves y consideró que su papá no estaría nada contento con esta nueva fórmula.

“Es un concepto totalmente diferente, y estoy totalmente en desacuerdo con él, y sé que mi padre y Walt también estarían muy en desacuerdo con él”, dijo para The Telegraph. Asimismo, agregó que su padre hizo una historia con buen gusto, todo lo contrario, a lo que se está haciendo en la actualidad.

“Tengo miedo de lo que van a hacer con las primeras películas... sus ideas son tan radicales ahora. Cambian las historias, cambian los procesos de pensamiento de los personajes, ya no son las historias originales. Están inventando cosas nuevas y no me gusta nada de eso. Me parece francamente insultante lo que han hecho con algunas de estas películas clásicas”, aseveró.