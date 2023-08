'La Sirenita' llega a Disney+: conoce cuándo se estrenará en la plataforma

Tras estrenarse en cines en mayo, el live-action de La Sirenita llega a la plataforma de Disney+. Protagonizado por Halle Bailey cuenta la historia de una joven sirena llamada Ariel que tiene un hermoso canto y una pasión por la aventura. Ella es la hija menor del Rey Tritón (Javier Bardem), quien limita los deseos de la joven de visitar la superficie.

Al llegar a tierra, Ariel se enamora del príncipe Eric (Jonah Hauer-King) y para conseguir su amor tiene que enfrentarse a la negativa de su padre y los malvados planes de la bruja Úrsula (Melissa McCarthy).

¿Cuándo se estrena La sirenita en Disney+?

La sirenita llega a Disney+ el 6 de septiembre. Esta es la nueva revisión de un clásico de animación Disney y con el objetivo de repetir éxitos como los de El libro de la selva, La Bella y la Bestia o El Rey León, que ya transitaron este camino desde la animación hasta la imagen real, este remake llega tras el revuelo causado por la elección de su protagonista.

La elección de Halle Bailey como la nueva Ariel despertó una serie de comentarios racistas. Cientos de usuarios se mostraron en contra de la actriz y cantante de 22 años por ser una afroamericana interpretando a quien en la versión animada era de tez blanca.

¿Qué dice la crítica sobre La sirenita?

Peter Debruge de Variety:

"A pesar de todo, el rostro de Halle Bailey se roba toda la atención en comparación con su elaborado entorno. Tiene ojos brillantes de Bambi, largas pestañas de mariposa y una radiante sonrisa de princesa, cuya extraña combinación sugiere un personaje de dibujos animados de acción real. Si bien ese no es un requisito previo para estos remakes, es un buen contraste con los compañeros animales más naturalistas de Ariel. [...] Si Bailey es el gran descubrimiento de la película, entonces McCarthy es la obviedad".

Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter:

"Bailey no defrauda como Ariel. Su actuación agrega virtudes a lo que en última instancia es una película servicial. Ya sea que esté cantando a todo pulmón un nuevo arreglo de 'Part of your world' u observando en silencio a su poco encantador príncipe (Jonah Hauer King) navegar por sus propias restricciones sociales, su carisma irradia fuera de la pantalla. Sin embargo, reconciliar la fuerza de la interpretación de Bailey con el resto de la película requiere algo de trabajo".

Ellen E. Jones de The Guardian:

"Bailey es el único triunfo absoluto de la película, el mejor argumento para toda esta empresa de remakes de acción en vivo en un paquete brillante de estilo mermaidcore. Si estas películas van a tener algún propósito más allá de ser cobros alimentados por la nostalgia, debe ser permitir que todos los niños, no solo los blancos, se vean a sí mismos como habitantes de Magic Kingdom. Pero casi todo lo demás sobre esto se desploma como un pez moribundo en cubierta".

Brian Truitt en USA TODAY:

"Aquellos preocupados por una renovación sospechosa del clásico animado de 1989 tienen buenas razones para ser escépticos. La reciente ola de reimaginaciones de la casa del ratón ha sido mixta en el mejor de los casos. Pero dirigida por Rob Marshall, y con nuevas canciones de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda, la renovación ampliada de La Sirenita, es un animal diferente a la original, una película familiar que solo duró 83 minutos. Y aunque no todo sale a la perfección, Halle Bailey anima espléndidamente a esta "Sirena" como la ingenua joven submarina que sueña con explorar la superficie".