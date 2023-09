Chris Evans no descarta volver como 'Capitán América' de Marvel: "No lo haría por dinero"

Chris Evans es recordado por interpretar al ‘Capitán América’, icónico superhéroe del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), en once películas entre 2011 y 2019 incluyendo cuatro cameos en 'Thor: The Dark World' (2013), 'Ant-Man' (2015), 'Spider-Man: Homecoming' (2017) y 'Capitana Marvel' (2019).

Ahora, en una entrevista a GQ, el actor de 42 años abrió la posibilidad de volver a interpretar al ‘Capitán América’, que tiene su origen en el cómic estadounidense, en una nueva película pese a haberse despedido del personaje el 2019 con ‘Vengadores: Endgame’.

“Sí, quizás. Nunca diré nunca, simplemente porque fue una experiencia maravillosa. Pero también lo valoro mucho. Es algo de lo que estoy muy orgulloso. Y como dije, a veces no puedo creer que haya sucedido. Y no querría el ojo morado si lo sintiera como un robo de efectivo o si no estuviera a la altura de las expectativas o si simplemente sintiera que no estaba conectado con eso original. Entonces, no dentro de poco”, manifestó al perfil de GQ.

Seguidamente, Chris Evans, protagonista de la nueva película criminal de Netflix ‘Pain Hustlers’ junto a Emily Blunt, añadió: "Pero no me gustaría que pareciera que lo hago por dinero, o si considero que no está a la altura de las expectativas, o si sintiese que no está conectado con lo original. Por lo que, de momento, no".

Chris Evans interpretó al 'Capitán América' en once películas entre 2011 y 2019. | Fuente: Marvel Pictures

En ese sentido, el actor, que antes de ser ‘Capitán América’ hizo de la ‘Antorcha Humana’ en ‘Los 4 fantásticos’ (2005), mencionó que tiene otros intereses. “No tengo premios Oscar y no estoy agrupado con otros nombres que están en la cima de la montaña de ninguna manera, pero también me siento satisfecho”, sostuvo.

Del mismo modo, recordó que ya tiene 11 años en la industria de películas de superhéroes de Marvel y que se siente motivado de seguir en el rubro si se lo permiten.

“Si quisiera detener todo ahora, podría hacerlo. Lo cual es increíble. Esa es una bendición más allá de las palabras. Específicamente, porque la vida es impredecible y cualquier cosa puede pasar (...) Soy un poco planificador excesivo. Intento configurar las cosas de modo que cualquier tipo de bola curva futura que suceda, la haya planeado y eso es aparentemente exactamente lo que Marvel ha proporcionado", explicó.

Chris Evans no descartó volver a interpretar al 'Capitán América'. | Fuente: Getty Images

Chris Evans de acuerdo con Quentin Tarantino sobre personajes de Marvel

En otro momento, Chris Evans se mostró de acuerdo con la declaración de Quentin Tarantino de que Marvel “mató” a las estrellas de cine y que ver una película de la industria cinematográfica es solo poque “el ‘Capitán América’ o ‘Thor’ con las estrellas y no los actores que los representan: Chris Evans y Chris Hemsworth.

“Eso fue lo bonito de trabajar en películas de Marvel. En realidad, nunca había que estar al frente y al centro. A veces incluso en tus propias películas. Quentin Tarantino lo dijo recientemente y yo pensé, ya sabes, tiene razón. El personaje es la estrella. Estás ahí, pero no sientes su carga”, puntualizó.