Ráfaga: Rodrigo Tapari, exvocalista del grupo, reveló que intentó quitarse la vida dos veces

Ráfaga: Exvocalista Rodrigo Tapari reveló que intentó quitarse la vida. | Fuente: Instagram de Rodrigo Tapari

Rodrigo Tapari, exvocalista de Ráfaga, reveló que cuando estaba en el mejor momento del grupo de cumbia por su hit “Una cerveza”, él atravesaba episodios dramáticos por su adicción al alcohol que lo llevaron a presentarse en el escenario en estado etílico.

“Por 14 años fui la voz de Ráfaga, y el éxito rotundo me llega con esa canción [“Una cerveza”]. Yo compongo esa canción teniendo el problema del alcohol. Muchas veces me subí al escenario borracho. Me tomaba dos botellas de whisky antes de cantar. En muchas oportunidades subí [al escenario] totalmente borracho”, reveló el cantante en entrevista con la conductora argentina Mirtha Legrand.

Rodrigo Tapari también confesó que intentó quitarse la vida en dos oportunidades. “La primera vez en las vías de ferrocarril. Estaba discutiendo con mi mujer por teléfono. Encerré a una de mis hermanas con mi hija en una habitación y me fui discutiendo. Me quedé en las vías del tren, pero algo me impulsó a seguir adelante”.

Después “intenté ahorcarme, ya lo había planificado todo”, contó. Agregó que tras vivir estas experiencias, decidió entregar su vida a Dios “en un momento en que creía que lo había perdido todo”.

"Gracias a Dios pude restaurar mi matrimonio, porque estaba en una etapa de adulterio, engañaba a mujer. Hace cuatro años que no bebo una gota de alcohol. Lo superé con Dios, pero te diré que no fue fácil", aseguró el cantante argentino.



El exvocalista de “Ráfaga” recuerda esa época -en que estaba sumergido en el alcohol- como un pasaje oscuro en su vida que quiere dejar atrás. Por ese motivo cuando los fans le piden que cante “Una cerveza”, él les da un importante consejo.

“Yo les digo ‘no, yo la canto y no tomo, no hagan todo lo que dicen las canciones’. No es que reniego, pero es una canción que de a poco quiero limpiar de mi repertorio porque considero que debo dejar de cantarla”, comentó Rodrigo Tapari, quien en el 2017 abandonó la banda Ráfaga luego de 14 años.