Esposa de Raphael habla sobre el estado de salud del cantante: "Todo va muy, muy bien"

Natalia Figueroa, la esposa de Raphael, acudió al hospital madrileño donde se encuentra ingresado el cantante y comentó el estado del artista con un escueto: "Todo va muy bien, muy, muy bien".

Como consecuencia de su ingreso, el cantante, de 81 años, canceló los dos conciertos que tenía previsto realizar este fin de semana en Madrid por prescripción médica, una decisión que tomó "resignándose", según añadió la periodista y escritora.

Los servicios de emergencia acudieron el martes a un teatro de la capital española, donde Raphael estaba grabando un especial de Navidad de un programa de la televisión pública y lo trasladaron al hospital para tratarlo de un "aparente episodio cerebrovascular".

En un parte médico, el hospital informaba de que se había descartado un accidente cerebrovascular como causa de su ingreso hospitalario. "No obstante será necesaria la realización de más pruebas para determinar el origen del proceso que presenta".

Julio Iglesias a Raphael: "Has estado en muchas guerras y todas las has ganado"

El cantante español Julio Iglesias envió hoy un cariñoso mensaje a Raphael para desearle una pronta recuperación: "Has estado en muchas guerras y todas las has ganado".

"Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que has pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande puede con todo", escribió el intérprete de Me olvidé de vivir en su perfil de Instagram, en el que tiene más de medio millón de seguidores.

Firmado por él mismo, el mensaje dice también: "Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman".

"Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida", concluye el mensaje de Julio Iglesias a Raphael, que se encuentra acompañado de sus familiares.

