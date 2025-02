Esposo de Natti Natasha se defiende tras ser acusado de ocultar información sobre negocios de Daddy Yankee

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Varios medios de comunicación en Puerto Rico informaron que los abogados de Daddy Yankee señalaron al productor y esposo de la cantante Natti Natasha, Raphy Pina, como la persona que, junto a Mireddys González y su hermana, habría tomado decisiones en las empresas del intérprete de Gasolina sin su conocimiento. Según documentos publicados en Metro PR, los abogados del cantante aseguran que él no era el administrador externo de sus compañías, contradiciendo las declaraciones de su esposa y cuñada.

"Resulta importante reiterar que, contrario a lo indicado por las demandadas González Castellanos bajo juramento, no es correcto que el Sr. Ayala fuera el administrador externo de las entidades. De lo pocos documentos y comunicaciones suplidas que no fueron borrados […] surge que el Sr. Ayala no era copiado en la mayor parte de las comunicaciones ni se le solicitaba autorización sobre los asuntos”, expone el documento.

Además, se señala que era Rafael Pina y su equipo quienes supuestamente tomaban las decisiones y autorizaban los asuntos empresariales. "Incluso, el Sr. Pina expresamente solicitaba no se le incluyera a Ramón L. Ayala (Daddy Yankee) en las comunicaciones”, agrega el informe.

Eliminación de correos y presunta obstrucción de pruebas

El grupo de abogados de Daddy Yankee, encabezado por Carlos Díaz Olivo, reveló que entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024, las hermanas González Castellanos habrían eliminado correos electrónicos empresariales.

"La mejor evidencia de la falta de corrección o veracidad de las aseveraciones de las demandadas, de que el Sr. Ayala 'tenía conocimiento, autorizaba, etc.' es que de los emails recobrados por medio de empleados o terceros, así como de las investigaciones forenses que se han realizado en este corto tiempo, es que una porción mayoritaria de las comunicaciones electrónicas de los últimos seis años de las cuentas de correos electrónicos a nombre y en control de las codemandadas. De estas investigaciones también surge que, previo a entregar las contraseñas el 30 de diciembre de 2024, se migraron todos los correos a múltiples celulares y otros equipos, los cuales ni se entregaron ni se han informado de quiénes son, ni la razón de haber migrado toda esa información", indica el documento.

Raphy Pina responde a acusaciones de los abogados de Daddy Yankee

El empresario musical Raphy Pina reaccionó a las declaraciones de los abogados de Daddy Yankee, quienes lo acusaron de ocultar información al cantante sobre las empresas El Cartel y Los Cangris. A través de un video publicado en sus redes sociales, el productor dijo ser inocente y aseguró no temer a nada. Cabe recordar que Pina trabajó con el cantante desde 2015. "Yo trabajé de la mano de Daddy Yankee nueve años desde el 2015... a ese señor nadie va poder llevarle la contraria porque es un tipo con poder; yo no vengo a hablar mal de él ni Mireddys, a los dos los amo”, indicó.

El empresario negó haber ocultado correos electrónicos y calificó las acusaciones como una estrategia legal para prolongar una disputa matrimonial. "Cuando ellos quieran, demostraré que es una trabajo publicitario que están haciendo sus abogados para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie, ni siquiera a mí, y dividir unos bienes que son un montón. Es un problema de ellos que han tirado al medio", afirmó.

Por si fuera poco, mostró su disposición a rendir cuentas ante Daddy Yankee personalmente, antes de confrontar a su defensa legal. "Si él tiene alguna duda se lo aclaro a él y después a sus abogados”, dijo el puertorriqueño. "Si a mí me van a preguntar por algo yo necesito decirle a Ramón Ayala que yo no hice negocios con Mireddys, lo hice con él, y nos hicimos megamillonarios", sostuvo.

Raphy Pina critica a abogados de Daddy Yankke

El empresario insinuó que estas acusaciones buscan opacar el trabajo musical de su esposa, Natti Natasha, quien acaba de estrenar su cuarto álbum de estudio. "Yo estoy haciendo este live por mi esposa y mi familia. Veo la maldad de empañar esto", denunció.

Por último, Pina añadió que su prioridad es la paz de su familia y criticó la estrategia legal empleada en el caso. "Los abogados son los que están ganando el billete… esto es un bochinche de matrimonio y millones", concluyó.

Cabe recordar que Daddy Yankee anunció su separación de Mireddys González en diciembre pasado y posteriormente demandó a su esposa y a su cuñada por una transacción de $100 millones desde cuentas corporativas sin su autorización, exigiendo además acceso a sus corporaciones.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis