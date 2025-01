"Vamos a superarlo": Daddy Yankee reconoce que la relación con su hija Jesaaelys "está dañada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Siguen los problemas entre Daddy Yankee y Mireddys González. La pareja volvió a reunirse en los tribunales para continuar con la entrega de documentos sobre las empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc. Tanto su aún esposa como Ayeicha González -su hermana- deberán compartir contratos, transacciones y otros archivos relacionados a la empresa que el matrimonio tenía en común, a través de su abogada, Mariel Colón, quien defendió al narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

A su salida del tribunal, el intérprete de Con calma dijo a los periodistas estar "en paz", indicando que no podía dar detalles sobre el acuerdo. Sin embargo, también fue consultado por cómo era la relación con su hija Jesaaelys ya que ella llegó al juzgado acompañando a su madre.

"Ahora mismo un poco lacerada, se ve, pero es mi reina. La vi entrando y se lo dije: 'Dios te bendiga, eres mi reina', siempre lo va a ser. Sé que esto nos va a acercar más próximamente, paso a paso. Somos una familia como todas, tiene altas y bajas, pero vamos a superarlo", dijo Daddy Yankee a Telemundo.

Por otro lado, los medios también arribaron a Mireddys González quien no dio detalles de lo que se dijo en el tribunal: "En su momento yo tendré la oportunidad de hablar, desde el otro lado de la historia, y aclarar el porqué de muchas cosas", mencionó a los reporteros. Como se recuerda, Jesaaelys compartió una foto en la Navidad pasada con un pastel que decía "Merry crisis", o en español "Feliz crisis", en referencia a los problemas de sus padres.

"No han sido días fáciles, ni las mejores navidades, todo el mundo hablando sin saber, como si conocieran, y solo conocen una versión distorsionada. Estas semanas han sido de mucho aprendizaje. Ver los verdaderos colores de la gente y ver lo que son capaces de hacer. Yo conozco mi corazón y conozco la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches", dijo en redes sociales en ese entonces.

¿Qué dijo Mireddys sobre su proceso de divorcio con Daddy Yankee?

Como ya es público, actualmente Mireddys enfrenta un proceso de divorcio con Ramón Ayala Rodríguez, nombre real del intérprete de Gasolina, quien fuera su esposo por 29 años.

"Quiero dejar claro que he tratado de que esta decisión sea tomada con madurez, respeto mutuo y buscando siempre lo mejor para ambos y para nuestra familia... El proceso de divorcio que estoy enfrentando no solo ha implicado un cambio personal en mi vida, sino también un reajuste profesional", contó.

Más allá de referirse a las críticas, la puertorriqueña agradeció las palabras de apoyo de sus seguidores en medio del golpe emocional que ha tenido esta situación para ella.

"Ha sido muy doloroso ver cómo han reducido mi aporte a unas notas de prensa especulativas y expresiones desafortunadas por parte de un equipo legal que no me conoce. Quedó en el olvido que detrás de una figura pública hay personas trabajando incansablemente, aportando desde diferentes frentes, a veces desde las sombras, para que una carrera salga adelante", agregó.

Jesaaelys, nacida el 18 de junio de 1996, es la hija de Daddy Yankee y su esposa Mireddys González.Fuente: @jesaaelys

Daddy Yankee reveló sus problemas matrimoniales con Mireddys

Uno de los temas más comentados estas últimas semanas ha sido el divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Limbo no reveló los motivos de su separación; sin embargo, después salió a la luz los movimientos bancarios millonarios que realizó su expareja sin su autorización.

Recientemente, se ha vuelto viral un video de Ramón Luis Ayala, nombre verdadero de Daddy Yankee, donde da su testimonio de vida en una iglesia cristiana mencionando que tenía problemas en su matrimonio. "Tenía problemas de familia, con mis padres, con mis hermanos, no teníamos una relación sana, el matrimonio en caos, y tras de eso quería salir a vivir una vida normal y no podía. Lo tenía todo, pero no tenía nada", se le escucha decir en el A pesar de todo fest, un festival cristiano de música y fe.

Además, reveló que su vida estaba vacía sin Jesús, por lo que hizo una reflexión sobre el cambio que tuvo. "¿Saben qué? Ante los ojos del mundo, yo lo tenía todo, eso parecía, pero teniéndolo todo, te puedo testificar hoy que no tenía absolutamente nada, me faltaba lo más importante, Jesús en mi corazón. Ustedes saben que yo fui artista desde chamaquito (niño), muchos me inspiraban, yo quería ser como ellos y luego oía la noticia de que muchos de estos artistas terminaban en sobredosis, en alcohol, tenían una vida desordenada, por qué alguno de ellos se quitaron la vida. Y yo me preguntaba, ¿por qué si ellos lo tienen todo? No había lo más importante, una comunión con Jesús", agregó.

