Padre de Fátima Bosch rechaza vínculos con Raúl Rocha y niega presunto fraude en Miss Universo

Bernardo Bosch Hernández, padre de la nueva Miss Universo, se pronunció tras las acusaciones que lo vinculan con Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, en medio de señalamientos de presunto fraude.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Bernardo Bosch Hernández, padre de la nueva Miss Universo Fátima Bosch Fernández, respondió a las especulaciones que lo relacionan con Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo, y que sugerían un supuesto favorecimiento a su hija durante el certamen.

Bosch Hernández difundió un comunicado días después de que el compositor Omar Harfouch —quien renunció a su rol como juez antes de la gran final, alegando falta de transparencia en la competencia— lo acusara de mantener presuntos vínculos comerciales con Rocha que habrían influido en la coronación de Fátima.

El comunicado de Bernardo Bosch

“Tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en la edición 74 de Miss Universo, se difundieron noticias y trascendidos falsos sobre mi familia. Como servidor público estoy sujeto al escrutinio; sin embargo, todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso y carente de rigor periodístico”, señaló.

Sobre su relación con Rocha, agregó: “Al empresario Raúl Rocha Cantú lo conocí el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo celebrado en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, todos los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos y ajenos a la realidad”.

También aclaró su labor en Pemex: “Entre 2018 y 2025 me desempeñé como coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción. Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos; por lo tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario”. Finalmente, pidió que se corrija la información falsa difundida sobre el caso.

¿Por qué investigan a Raúl Rocha?

El pronunciamiento de Bernardo Bosch coincide con un caso mayor: este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que investiga a Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, por presunta vinculación con crimen organizado.

En un comunicado, la FGR detalló que desde el 29 de noviembre de 2024 existe una carpeta de investigación contra 13 personas “por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol (contrabando de combustible) y tráfico de armas”.

El anuncio llega días después de que se cuestionara la victoria de Fátima Bosch en el certamen. Las sospechas de fraude surgieron por la supuesta relación entre Rocha y el padre de la reina de belleza, quien en 2023 era coordinador ejecutivo en Pemex y habría participado en la adjudicación de un contrato millonario a Soluciones Gasíferas del Sur —empresa propiedad de Rocha— valorizado en cerca de 40 millones de dólares.

No obstante, tanto Rocha como Pemex han negado cualquier irregularidad, aclarando que el contrato se firmó en febrero de 2023 y culminó 11 meses después, antes de que Rocha adquiriera el 50% de Miss Universo en enero de 2024. También reiteraron que no existe injerencia ni vínculo que haya influido en el resultado del certamen.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis