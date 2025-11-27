“Me indigna profundamente”: Karol Bacigalupo se pronuncia sobre las denuncias que sacuden al Miss Universo 2025

Tras la polémica desatada desde la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, Karol Bacigalupo se pronunció con un extenso mensaje en el que pide mayor transparencia.

Desde que la mexicana Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025, las redes sociales se han llenado de críticas y acusaciones de “fraude”. A ello se sumaron denuncias de presuntas irregularidades por parte de varias delegadas, entre ellas la representante palestina Nadeen Ayoub. En medio de esta discusión, llega la voz de Karol Bacigalupo, Miss Perú.

La modelo y actriz peruana publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, varios días después de la final, explicando que esperó para pronunciarse porque quiso “disfrutar de la tranquilidad de mi hogar después de varios meses de arduo trabajo”. Luego añadió: “Tanto yo como varias compañeras fuimos testigos y vivimos situaciones que nos colocaron en posiciones muy difíciles”.

La posición de Karol Bacigalupo

Karol llegó a Bangkok, Tailandia, a finales de octubre con el objetivo de representar al Perú “compitiendo con todo mi corazón” y siguiendo las reglas. Sin embargo, reconoció que la controversia generada tras la coronación la afectó: “Me indigna profundamente toda la controversia que se ha generado".

La representante peruana también hizo un llamado a que las normas del Miss Universo sean “claras, verificables y, sobre todo, aplicadas de manera uniforme”. En ese sentido, señaló: “Temas de inclusión como el estado civil o parental; controversias relacionadas a los puntajes o jurados; requisitos de visa; o la presencia de asistentes, estilistas y equipos de redes durante la concentración cuando esto no estaba permitido”.

¿Qué dijo Karol Bacigalupo sobre Fátima Bosch?

A pesar de la polémica, Karol expresó su apoyo a la nueva Miss Universo: “Le deseo a Fátima todo el éxito del mundo. Construimos una bonita amistad durante la competencia. Tiene un corazón bello y merece felicidad y respeto, al igual que las 120 delegadas que representaron a sus países con dedicación y compromiso”.

La peruana también lamentó que un certamen creado para celebrar la diversidad haya terminado en un clima de tensión: “Me entristece que una plataforma creada para unirnos […] se haya convertido en un campo de controversia, donde las mujeres que estamos dentro terminamos siendo las más afectadas o, muchas veces, insultadas en redes”.

Sus palabras coinciden con las recientes declaraciones de Fátima Bosch, quien denunció haber recibido “amenazas de muerte” en redes sociales desde que obtuvo la corona universal. “¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”, escribió la mexicana en sus plataformas digitales.

Karol defiende su trabajo como Miss Perú

Karol Bacigalupo también respondió a las críticas sobre su desempeño y defendió el trabajo de los diseñadores peruanos que la acompañaron durante el Miss Universo 2025. “Me duele profundamente escuchar que diseñadores y talentos peruanos han sido atacados injustamente. Estoy orgullosa de haber llevado creaciones de muchos artistas de mi país”, expresó.

Tras una racha de tres años consecutivos en los que Perú logró clasificar, Karol no alcanzó el Top 30 en esta edición, quedando fuera en la gran final de la competencia. Sobre ello, señaló que no cree que el uso de marcas de lujo hubiera modificado los resultados: “Honestamente, dudo mucho que —como algunos han sugerido— si hubiera usado Gucci o Prada, los resultados hubieran sido diferentes”.

La modelo y actriz también dijo: “Mi preparación tuvo altos y bajos, pero siempre estaré agradecida con Miss Perú, que me apoyó de la mejor manera”. Estas declaraciones llegan luego de los comentarios de Marina Mora, Miss Perú 2001, quien afirmó en el programa Arriba mi gente que Karol llegó “desgastada emocionalmente” al certamen.

Asimismo, reafirmó su compromiso con el país y agradeció a quienes la acompañaron durante todo el proceso: “Ese compromiso no termina aquí”. Y concluyó con un mensaje sobre lo que significa ser una reina de belleza: “Una reina no es la que tiene la mejor pasarela, la más lujosa producción, más dinero, el ‘estado ideal’ civil o familiar, o los mejores vestuarios. Una reina inspira. Es resiliente. Se mantiene firme en sus valores. Y lucha por lo que cree… con el corazón”.

