Anahí interpretó a Mía Colucci en la novela 'Rebelde' que duró desde el 2004 al 2009. | Fuente: Twitter

La actriz Anahí sorprendió a sus seguidores al compartir su nuevo look en redes sociales. A poco de iniciar la gira con RBD por varios países de Latinoamérica, la cantante adoptó otra vez el cerquillo de Mía Colucci, su icónico personaje.

A pesar de que han pasado 17 años desde que se estrenó la novela, la banda volverá a juntarse, pero esta vez con Christopher Uckermann, Christian Chávez, Dulce María y Maite Perroni.

Cabe resaltar que Anahí es la única que ha retomado su look de RBD, hasta el momento, no se sabe si Dulce María volverá a ser pelirroja como Roberta Parde o Christian Chávez se pintará el cabello de colores como Giovanny.

Después de la separación del grupo, fue natural que la intérprete de Mía Colucci siguiera su carrera como cantante. Anahí lanzó un par de álbumes de estudio ("Delirio" e "Inesperado"), además de otros recopilatorios, tales como "Antología", "Una rebelde en solitario" y "Antes de ser rebelde". Y aunque desde hace años no saca a la luz un nuevo disco, no ha dejado de estrenar sencillos, el último de ellos estrenado en 2022 (una colaboración con el difunto Juan Gabriel).

En abril de 2015, Anahí contrajo matrimonio con el exgobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco. Con él tuvo dos hijos y, como primera dama, ha llevado a cabo labores sociales para infantes con discapacidad y mujeres víctimas de violencia o maltratos.

Anahí sobre RBD: "La locura más maravillosa que nos pasó"

Pese a que al principio fue complicado lidiar con la fama, ya que "nadie estaba preparado" para semejante exposición, Anahí admitió que RBD marcó un parteaguas en su vida y la de sus compañeros Christopher Von Uckermann, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni.

"Fue la locura más maravillosa que nos pasó yo creo que a los seis y que llevamos por siempre en nuestro corazón", manifestó la actriz. "Tengo un profundo cariño por cada uno de ellos y un agradecimiento enorme por todo lo que vivimos juntos y todo lo que me enseñaron sin darse cuenta porque cada uno dejó una semilla en mi vida para siempre", añadió.

Para alguien acostumbrada a trabajar "sola desde muy chiquita", compartir con un grupo tan cohesionado como lo fue RBD le hizo saber lo que era trabajar en equipo. "De pronto cuando te toca decir esto es de todos, los seis somos uno", manifestó.

"A mí me encantó vivir esa experiencia, aprender en equipo y obviamente me equivoqué miles de veces, seguramente me equivoqué mucho e hice cosas que no les han de haber gustado o dije o nos peleamos, o lo que sea, y lo hemos hablado todos y todos hoy ya grandes lo primero que nos decimos es perdón, si en algo la regué perdón, te amo y aquí estoy para siempre", afirmó.

