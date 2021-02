Christian Chávez compartió en redes sociales un mensaje contra la homofobia. | Fuente: Instagram / Christian Chávez

Desde que anunció su homosexualidad, el actor y cantante Christian Chávez ha debido lidiar con insultos homofóbicos ante los cuales ha plantado cara con poderosos mensajes de aceptación. Y, recientemente, decidió volver a manifestarse sobre esta situación desde redes sociales.

En una publicación de su cuenta de Instagram, en la que sale con un bebé en brazos, el recordado integrante de RBD aseguró que desde hace casi un año la prensa viene utilizando su imagen para vender “notas, revistas, tanto acusaciones banales como muy graves”.

“La vida de mi sobrina vino a darme más fuerza, ganas de cambiar las cosas y luchar por lo que es correcto”, señaló el intérprete de “Rebelde”. Y, acto seguido, hizo un llamado a detener el acoso mediático y la desinformación en torno a quienes padecen de sida.

“Basta de desinformar y antagonizar en medios de comunicación a las personas cero positivas y VIH, basta del odio y repudio que solo genera un estigma más grande por mi sexualidad y la de millones de personas”, indicó.

En la parte final de su mensaje, Chávez aseguró estar decidido por contribuir a terminar “con la homofobia en los medios de comunicación”.

Los problemas al confesar su sexualidad

Hace 14 años, Christian Chávez, exintérprete de la telenovela "Rebelde", decidió revelar su homosexualidad a la esfera pública. Ser un personaje conocido no ayudó mucho a su confesión, aunque significó, sin duda, un potente mensaje de aceptación y contra la homofobia. El año pasado, durante una entrevista a Mezcal TV, el también cantante del grupo RBD destacó la importancia que tiene la inclusión en los tiempos actuales y subrayó cuán fundamental resulta promover el respeto.

“Me costó trabajo, lloré muchísimo, me cerraron muchísimas puertas, recibí comentarios de todos, de compañeros, productores, directores… hasta gente de mi propia familia”, contó quien en la ficción daba vida a Giovanni Méndez en "Rebelde". Fue un periodo de aceptación, pero le cerró más de una puerta en el plano laboral.

“Yo cuando salí [del clóset] tenía 23 y no quería que me alejaran de lo que yo era. No estaba pensando ni en la fama ni en una estrategia publicitaria. Lo hice porque era lo que yo quería y era amor. Entonces, si inspiré a una, dos personas, o tres personas, yo me doy por bien servido”, señaló el actor, que hizo su debut cinematográfico en el 2018 con el filme “En las buenas y en las malas”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.