Dulce María lanzó, recientemente, su nuevo tema "Nunca". | Fuente: Instagram / Dulce María

Fue en diciembre del año pasado que Dulce María, la antigua integrante de RBD, anunció el nacimiento de su primera hija, fruto de su matrimonio con Paco Álvarez. Y ahora, en medio de la promoción de su nuevo tema “Nunca”, la cantante reflexionó sobre los desafíos de ser madre.

“Yo nunca me levantaba temprano”, dijo la también actriz para el diario El Universal. “Nunca había estado tan cansada y mira que me he puesto friegas trabajando, pero no es lo mismo no dormir a los 20 años que ahorita”.

De acuerdo con la artista, la maternidad le cambió “la vida en todos los aspectos”. “Estoy viviendo una etapa hermosa, pero quiero vivirla con todo, porque pasa muy rápido y no me quiero perder nada”, explicó.

Como se recuerda, Dulce María integró el elenco de la telenovela “Rebelde”, de la cual salió la agrupación RBD que, en diciembre de 2020, ofreció un show virtual en el que estuvieron presentes Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

Un nuevo sencillo en medio de la pandemia

Que Dulce María haya tenido su primer bebé no representa una pausa en su carrera artística. Por eso, recientemente, estrenó “Nunca”, su nuevo sencillo compuesto junto con Baltazar Hinojosa hace 11 años y que integra un próximo disco que planea lanzar pronto.

"Es una composición que se me hace muy simple y sencilla, con una letra muy bonita de tratar el amor, el desamor; no cambió nada de ese demo, quizá alguna entonación, pero hasta ahí, lamentablemente Baltazar nunca la pudo escuchar producida, murió hace unos seis años", indicó.

Actualmente, la exRBD también participa en la serie “Falsa identidad”, que fue grabada el año pasado durante la pandemia de la COVID-19 al mismo tiempo que aguardaba la llegada de su primogénita. También formó parte de la cinta cómica “Como anillo al dedo”, aún sin estrenar.

Dulce María se mostró consciente sobre cómo la crisis sanitaria afectó la industria del entretenimiento, aunque guardó esperanzas de su supervivencia gracias al streaming. Por el momento, se está adaptando “físicamente”. “El embarazo es algo muy romantizado, es una transformación fuerte para la mujer, pero muy satisfactoria”, puntualizó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.