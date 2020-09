Anahí y Carlos Ponce protagonizaron la telenovela "Dos hogares" en el 2011. | Fuente: IMDB / "Dos hogares" (2011)

Ocurrió en el 2011, después de llegar al estrellato tras participar en la serie “Rebelde”, la versión mexicana de “Rebelde Way”, y unir su voz junto a la de sus compañeros para el grupo RBD. Aquel año, Anahí fue convocada por el productor Emilio Larrosa para protagonizar “Dos hogares”.

Sin embargo, lo que parecía un triunfal retorno a la pantalla chica, se convirtió en todo un fracaso. A nueve años de terminada la telenovela, la estrella mexicana conversó con su amigo Daniel Habif, a quien le comentó que se arrepiente de haber actuado en dicha ficción.

“No es culpa del productor, ni de la empresa, ni de nadie”, dijo Anahí. "Yo creo que todos nos arrepentimos. Yo a Emilio Larrosa lo amo y lo adoro, hice cosas con el increíbles, pero algo pasó muy raro. A mí la historia [de ‘Dos hogares’] nunca me llegó a encantar”, añadió.

Según la exintegrante de RBD, ella se sumó a “Dos hogares” en parte por el cariño y agradecimiento que le tenía al productor Larrosa. “Pero yo ya no quería estar. Ya era esta etapa en la cual yo quería renunciar, no estaba como al cien”, manifestó.

Pese a que significó una etapa decepcionante, la actriz que encarnó a Mia Colucci se mostró agradecida por compartir roles con Sergio Goyri, Carlos Ponce y otros intérpretes que “siempre voy a llevar en mi corazón”.

UN TIEMPO PARA SÍ MISMA

Para alguien que inició su carrera actoral a temprana edad, tomarse un respiro era inevitable. De allí que Anahí decidiera poner un alto a su trayectoria para darse “la oportunidad de conocer otra vida”.

“Entonces renuncié a Televisa en muy buenos términos, la verdad es que llegamos a un acuerdo en el cual yo ya no quería seguir. Siempre tendré recuerdos maravillosos, porque hay gente maravillosa dentro de esa empresa también”, indicó.

Y aunque aseguró que no estuvo libre de encontrarse con “uno que otro malandrín que no estuvo padre”, la actriz de 37 años no dudó en expresar su agradecimiento. “De pronto viene toda la parte más o menos al tiempo donde me enamoro y como tres años después me caso y decido formar una familia y tener hijos”, agregó.

Como se recuerda, Anahí Puente participó en “Primer amor a mil x hora”, en el 2000, y también estuvo presente en la tercera temporada de la serie “Clase 406”. Su etapa juvenil alcanzó su mayor esplendor cuando fue parte de “Rebelde”.