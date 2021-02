Lisardo Guarinos, actor de "Rebelde", se reinventa vendiendo comida por la pandemia. | Fuente: Captura de pantalla

El rubro de entretenimiento ha sido uno de los más afectados por la pandemia. La falta de trabajo y dinero han sido motivo para que los actores y actrices busquen nuevas alternativas para generar ingresos.

Es así que Lisardo Guarinos, el actor español que participó en la novela “Rebelde”, reveló se ha convertido en cocinero y para sobrevivir, está vendido fideuá, plato típico de Valencia, su tierra natal en España.

El artista comentó que tomó la decisión de reinventarse en estas épocas porque no hay trabajo en la televisión debido a la crisis sanitaria. “El fideuá es como una paella, pero de fideos, uno de los platos más conocidos de Alicante, de mi tierra”, explicó al programa Hoy.

El también cantante ha dicho que han contratado sus servicios en un par de ocasiones: “Hemos hecho dos para muchas personas, ya sabes, son paellas haciendo fideuá, entre otras cosas”.

A pesar de que le está yendo bien en este negocio, Lisardo aseguró que prefiere regresar a la actuación y espera que pronto las cosas mejoren.

“Hay que reinventarse en todo, pero lo que espero es que me salga lo que sé hacer porque los fideuás me salen bien, pero no como la actuación”, sentenció en el matutino. Como se recuerda, el actor hizo de Martín, el verdadero padre de Roberta Pardo (Dulce María) en la novela "Rebelde".

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.