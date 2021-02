Yuri revela las secuelas que le dejó la COVID-19. | Fuente: Instagram

Muchos famosos mexicanos han revelado que contrajeron la COVID-19 en estos últimos meses y Yuri fue una de ellas. La intérprete de “En el espejo” confirmó que contrajo la enfermedad y contó qué secuelas le dejó.

“Todos los días con Dios y sin él yo no hubiera pasado esta enfermedad y estas crisis que he tenido. En octubre tuve COVID-19, no lo sabía; pensé que era alergia porque se parece mucho”, dijo al programa “De Primera Mano”.

Para la cantante Yuri, las consecuencias del nuevo coronavirus fueron terribles ya que sufría de ansiedad y el cabello se le estaba cayendo.

“Cuando sucedieron todas estas cosas fueron después de 'La Máscara' que estuve grabando. Ahí me vinieron secuelas, unos ataques de ansiedad terribles, unas taquicardias... El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar. A mucha gente le viene de diferentes maneras las secuelas. En diciembre pasé un mes muy fuerte, me levantaba a las 6 a.m. por ataques de ansiedad”, reveló la artista mexicana.

A pesar de que pudo superar la COVID-19, la intérprete tiene miedo de volver a contagiarse y que las secuelas sean peores.

SU MENSAJE DE PREVENCIÓN

Yuri envió un mensaje sobre el coronavirus de una forma muy particular. La cantante mexicana se disfrazó de Maléfica, la villana de Disney, para compartir unas palabras con sus seguidores en las redes sociales.

A través de un video en Instagram, la intérprete de “Maldita primavera” utilizó un método peculiar para que sus fanáticos tomen atención de la importancia de quedarse en casa y así prevenir el contagio de COVID-19. Con cuernos y el rostro pintado de verde, la famosa artista se unió al “Yo me quedo en casa”.

“Flora, Fauna, Primavera… shhh… Hola, soy el tipo de mujer que cuando quiere la Luna, yo la bajo sola. Porque tengo el poder sobre el coronavirus, yo me quedo en casa, ¿y tú?”, dijo Yuri. Fue su forma de dar a entender que todos tenemos el poder de prevenir los contagios al mantener el distanciamiento social.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.