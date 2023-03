Reese Witherspoon confirma el fin de su matrimonio con Jim Toth tras 12 años juntos | Fuente: AFP

Reese Witherspoon y Jim Toth anunciaron, mediante un comunicado en sus redes sociales, el fin de su matrimonio después de 12 años. El anuncio público afirma que “hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos”.

“Hemos disfrutado tantos años maravillosos juntos y estamos avanzando con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo por todo lo que hemos creado juntos. Nuestra mayor prioridad es nuestro hijo y toda nuestra familia mientras navegamos por este próximo capítulo. Estos asuntos nunca son fáciles y son extremadamente personales. Realmente apreciamos el respeto de todos por la privacidad de nuestra familia en este momento”, escriben en el comunicado.

Este fue el segundo matrimonio de Witherspoon, quien anteriormente estuvo casada con Ryan Phillipe, con quien tiene dos hijos, Ava y Deacon. Su matrimonio terminó en 2007.

Reese y su reflexión sobre la depresión posparto

Reese Witherspoon, recordada actriz por su papel en ‘Legalmente Rubia’, habló sobre su experiencia con la depresión posparto. Durante su participación en el podcast I Weigh (Yo peso en español), narró que con el nacimiento de cada uno de sus hijos, la experiencia fue diferente con cada uno.

“Después de cada hijo, tuve una experiencia diferente", le dijo a Jameela. “Para el primero, tuve una especie de posparto leve, para el segundo, tuve un posparto severo en el que tuve que tomar medicamentos bastante pesados ​​porque simplemente no estaba pensando en absoluto. Y luego tuve un hijo donde no tuve ningún posparto en absoluto”, expresó.

"No entendemos el tipo de montaña rusa hormonal a la que te enfrentas cuando dejas de amamantar", continuó Reese. "Nadie me lo explicó. Tenía 23 años cuando tuve mi primer bebé y nadie me explicó que cuando destetas, tus hormonas van al baño. Me sentí más deprimida que nunca en toda mi vida. Fue espantoso”, agregó.

