Regina Hall bromea sobre el destino de Brenda Meeks tras confirmar su regreso a ‘Scary Movie 6’

La actriz confirmó su entusiasmo por volver a la saga junto a Anna Faris, aunque dudó con humor sobre la suerte de su popular personaje.

La actriz Regina Hall aseguró estar emocionada por su regreso a la saga Scary Movie, aunque con dudas sobre lo que le depara el destino a su icónico personaje, Brenda Meeks.

“Estoy muy emocionada de ver dónde estará Brenda”, comentó entre risas durante su visita al programa The Jennifer Hudson Show. “No sé si tengo muchas esperanzas puestas en Brenda en la vida, pero me emociona ver dónde está”, añadió la actriz de 54 años.

En agosto se confirmó el esperado regreso de Anna Faris y Regina Hall como Cindy Campbell y Brenda Meeks, personajes ausentes en la quinta entrega estrenada en 2013. Ambas actrices expresaron en un comunicado conjunto su entusiasmo por volver a trabajar con los Wayans: “Estamos ansiosas por devolverles la vida a Brenda y Cindy y reunirnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon, tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, nuevamente)”.

Por su parte, Marlon Wayans adelantó en marzo que esta nueva entrega será más atrevida. “Nos quitamos los guantes. Vamos a ser R. Tendrá la misma diversión, el mismo tono y sabor Wayans que en la primera”, aseguró a la revista People.

¿Cuándo se estrena ‘Scary Movie 6’?

La sexta entrega de la popular franquicia de parodias llegará a los cines el 12 de junio de 2026, con Michael Tiddes en la dirección y Keenen Wayans como productor. Los hermanos Shawn y Marlon Wayans, creadores de la saga, vuelven como guionistas y protagonistas.

La franquicia es recordada por sus disparatadas muertes y resurrecciones de Brenda, un recurso recurrente en la comedia. En Scary Movie 3 (2003), por ejemplo, su personaje fue velado y lanzado por los aires, solo para reaparecer vivo más adelante sin explicación alguna.

Regina Hall como Brenda Meeks en Scary Movie

Regina Hall interpretó a Brenda Meeks en la serie de comedias de terror Scary Movie, y su papel se convirtió en uno de los personajes más queridos y recordados de la franquicia. Hall trajo una combinación de carisma, humor y un estilo único que transformó a Brenda en una favorita de los fans. Apareció por primera vez en la primera cinta (2000) y repitió su papel en las siguientes secuelas, destacando especialmente en Scary Movie 2 y Scary Movie 3, donde sus reacciones exageradas, expresiones cómicas y su inigualable sentido de humor dejaron una marca en la audiencia.

Como Brenda, Hall parodió muchos de los estereotipos que se encuentran en las películas de terror, aportando una energía desenfrenada y un toque de absurdo que añadía un gran valor cómico. Desde sus gritos excesivos hasta su actitud irreverente y directa, Brenda es memorable en escenas icónicas como la pelea en el cine, donde su charla constante y ruidosa provoca las risas del público y, en una clásica vuelta de humor absurdo, la furia de quienes la rodean. Este tipo de escenas, donde Hall eleva el nivel cómico, consolidaron su estatus como una comediante talentosa y ayudaron a darle a Scary Movie su característico tono irreverente.

