¿Por qué Cynthia Erivo no irá a los Globos de Oro 2026? Este es el singular motivo

Cynthia Erivo no irá a los Globos de Oro 2026 a pesar de ser nominada por Wicked: For Good.
| Fuente: Instagram (cynthiaerivo)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

A pesar de ser nominada como Mejor actriz por su trabajo en 'Wicked: For Good', Cynthia Erivo no estará presente en los Premios Globos de Oro este domingo 11 de enero.

Cynthia Erivo no acudirá a los Globos de Oro 2026. A pesar de ser nominada, por segundo año consecutivo, por su papel de Elphaba en Wicked: For Good (Wicked: por siempre), la actriz no podrá asistir a la ceremonia este domingo 11 de enero en Los Ángeles ¿El motivo? La producción para su unipersonal en la obra teatral Drácula, en Londres.

De acuerdo con información de Variety, Erivo, quien fue nominada en la categoría Mejor actriz en una película Musical o Comedia, "se perderá la ceremonia" con el fin de prepararse para la adaptación teatral de terror gótico donde interpretará a 23 personajes, incluyendo a Drácula.

"La obra, del adaptador y director Kip Williams, se estrena el 4 de febrero. Con el equipo inmerso en la producción en Londres, los productores no pueden permitirle asistir a la ceremonia en Los Ángeles", señala Variety.

Cabe mencionar que Wicked: For Good tiene cinco nominaciones en los Globos de Oro 2026 este domingo.

En la categoría de Mejor Actriz en una película Musical, o Comedia, figura Cynthia Erivo, quien competirá contra: Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (One Battle After Another), Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee) y Emma Stone (Bugonia).

Cynthia Erivo logró su quinta nominación en los Globos de Oro

Por su parte, Cynthia Erivo consiguió su quinta nominación en los Globos de Oro con Wicked: For Good. Años atrás, ella fue nominada por los filmes: Harriet (donde consiguió doble nominación como Mejor actriz y Mejor canción original), Genius: Aretha y la primera película de Wicked.

Del mismo modo, Erivo, quien ya ganó un premio Tony por El color púrpura, hizo historia al ser la primera mujer negra nominada dos veces en la categoría de Mejor actriz principal (musical o comedia) en los Globos de Oro.

"Espero que haya muchas más, no solo para mí, sino para otras mujeres negras. Espero que sea solo el principio", manifestó la también cantante británica en diálogo con Variety en diciembre antes de comenzar la producción de Drácula en el West End.

"Qué maravilloso hacer eso y contribuir a cambiar un poco la historia y, con suerte, abrirle puertas a alguien más también", añadió la actriz, quien fue nominada al Óscar el 2024 por Wicked.

Cynthia Erivo fue nominada, por segundo año consecutivo, por su personaje de Elphaba.
| Fuente: Universal Pictures

¿Cuándo y dónde será la ceremonia de los Globos de Oro 2026?

La ceremonia se realizará el domingo 11 de enero de 2026, dando continuidad a la temporada de premios que arrancó oficialmente con los Critics Choice Awards el 4 de enero. La gala tendrá lugar, como es tradición, en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles.

¿A qué hora se puede ver los Globos de Oro 2026 en Latinoamérica?

La transmisión en vivo comenzará a las 8 p.m. (hora peruana). La alfombra roja se podrá seguir desde una hora antes, con la llegada de las estrellas y los primeros momentos virales de la noche.

  • 7 p. m. México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
  • 8 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.
  • 9 p.m. enezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay.
  • 10 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

¿Dónde ver los Globos de Oro 2026?

En Estados Unidos, la entrega de los Globos de Oro 2026 se transmitirá por CBS y Paramount+. En Latinoamérica, el evento podrá verse en vivo a través de TNT y HBO Max.

¿Quién conducirá los Globos de Oro 2026?

La comediante estadounidense Nikki Glaser será la anfitriona de la gala. Su regreso fue anunciado en marzo de 2025, luego de su buena recepción como presentadora en la edición anterior.

