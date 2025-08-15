"Estamos emocionadas": Anna Faris y Regina Hall confirman su regreso a Scary Movie

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las actrices Anna Faris y Regina Hall volverán a interpretar a sus personajes, Cindy y Brenda, en la nueva entrega de la franquicia Scary Movie. La noticia fue confirmada por Marlon Wayans a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía del dúo tomada durante el rodaje de la primera película.

"Estamos emocionadas de dar vida nuevamente a Cindy y Brenda y reunirnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon, tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, otra vez)", expresaron Faris y Hall en un comunicado conjunto.

Un esperado reinicio con sabor original

El relanzamiento de la franquicia está a cargo de los hermanos Wayans, quienes regresan tras 18 años para escribir y producir la nueva película de la saga.

Será la sexta entrega de Scary Movie, una franquicia que comenzó en el año 2000 con un gran éxito de taquilla. La cinta original recaudó 42.5 millones de dólares en su primer fin de semana, convirtiéndose en ese momento en el mayor estreno para una película de terror con clasificación R y para un director afroamericano.

Los hermanos Wayans — Keenen Ivory, Marlon y Shawn — fueron los responsables de las dos primeras entregas: Keenen las dirigió y coescribió, mientras que Marlon y Shawn también actuaron como protagonistas.

El estreno en cines está programado para el 12 de junio de 2026.

Problemas del pasado y reconciliación

Miramax es el estudio que respalda esta nueva producción, mientras que Paramount Pictures se encargará de su distribución a nivel mundial.

La historia detrás del regreso de los Wayans es compleja. Marlon Wayans reveló en una entrevista con Variety que su familia tuvo una experiencia negativa con la forma en que Harvey Weinstein y Miramax manejaron la franquicia en sus inicios.

"Fue muy tóxico. La forma en que los Weinstein manejaron el negocio de Scary Movie... podría escribir una película de terror sobre eso", declaró el actor.

Tras asumir la dirección de Miramax, Jonathan Glickman encontró problemas para reiniciar la saga sin los Wayans. Aunque inicialmente se ideó una nueva versión sin ellos, el guion no convenció al nuevo ejecutivo, quien buscó reunirse con la familia para escuchar su propuesta. El resultado fue un acuerdo que les otorga mayor participación creativa y financiera en el proyecto.

"Necesitas tener algún vínculo con la obra original", señaló Glickman. "Eso le da legitimidad al proyecto y evita que parezca solo una forma de sacar dinero".