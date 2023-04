Coolio, cuyo verdadero nombre era Artis Leon Ivey Jr., falleció el 28 de septiembre en Los Ángeles, a los 59 años | Fuente: Facebook

Coolio, el rapero estadounidense conocido sobre todo por el éxito de 1995 Gangsta's Paradise, murió el año pasado de una sobredosis de fentanilo, informó el jueves el forense del condado de Los Ángeles.

El músico, que fue galardonado con varios premios Grammy durante su carrera, falleció a los 59 años en la casa de un amigo en Los Ángeles en septiembre de 2022.

El reporte forense afirma que el artista sufría asma y problemas cardíacos, y había consumido recientemente fenciclidina, una droga psicodélica.

Ganador del Grammy



Coolio, cuyo verdadero nombre era Artis Leon Ivey Jr, inició su carrera como rapero en California a finales de la década de 1980.

El músico saltó a la fama a nivel internacional en 1995 con el lanzamiento de Gangsta's Paradise, que forma parte de la banda sonora de la película Dangerous Minds (Mentes peligrosas).

El artista fue galardonado con un premio Grammy a la mejor interpretación de rap como solista en la ceremonia de 1996.

Además, el rapero es quien cantó Aw, Here It Goes, tema musical de la serie de Nickelodeon, Kenan & Kel (1996). (Con información de AFP)

