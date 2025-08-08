"Nadie me avisó": Renzo Schuller asegura que reencuentro con Gian Piero Díaz "no estaba planeado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renzo Schuller asegura que no sabía nada sobre el regreso de Gian Piero Díaz a Esto es guerra hace unos días. Luego del emotivo abrazo con Díaz en set del reality, el conductor de televisión sostuvo que dicho reencuentro fue “totalmente una sorpresa”.

“Para mí (el reencuentro con Gian Piero) fue totalmente una sorpresa. No es que me hayan avisado. A mí nadie me dijo absolutamente nada lo cual considero que no está bien”, comenzó diciendo Schuller ante las cámaras de Amor y fuego.

Asimismo, el también actor mencionó que luego conversó con la producción de Esto es guerra para saber por qué no fue avisado por el regreso de su excompañero de Combate.

“Eso no estuvo planeado ni mucho menos. No voy a fingir esas cosas (…) No sentí incomodidad por él. Solo que me hubiera gustado saber. Es la verdad. Comprendo la postura de la producción, pero creo que hay cosas que se pueden conversar”, acotó.

En ese sentido, recalcó que no quiso mostrar ningún tipo de reclamo al aire pero que le hubiera gustado enterarse de la llegada de Gian Piero Díaz con antelación. “Considero que soy una persona respetuosa y también ante una cámara no se puede hacer una pataleta, sería lo último que haría”, sostuvo.

Renzo Schuller asegura que reencuentro con Gian Piero Díaz le tomó por sorpresa. | Fuente: Instagram (schullerrenzoof)

Renzo Schuller sobre Gian Piero Díaz: “No hablamos hace bastante tiempo”

Renzo Schuller afirmó que no habla “hace bastante tiempo” con Gian Piero Díaz, con quien compartió la conducción del desaparecido programa Combate desde el 2011 hasta el 2018

“Con Gian Piero no hablo hace bastante tiempo. (Detrás de cámaras) no hemos hablado absolutamente nada. Si se da, hablaremos. No tengo comunicación con él. Hace seis años, en algún momento, nos saludamos, pero no hemos conversado. Me imagino que se dará si es que hay que aclarar unas cosas”, explicó.

Schuller no quiso contar el motivo real sobre el distanciamiento generado con Díaz. No obstante, no descartó retomar su amistad al recordar la buena química que ambos tuvieron en Combate.

“Estamos trabajando juntos. Vamos a ver qué pasa en el camino. Las cosas se van dando si se tienen que dar. Cualquier relación es así. No voy a negar que entre nosotros había bastante química. Nos entendíamos perfectamente bien. Eso no se borra”, concluyó.

Por su parte, Gian Piero Díaz ratificó que ni Renzo Schuller ni ninguno de los actuales conductores de Esto es guerra sabían de su llegada al programa.

“Muchas veces las cosas están armadas, pero esto ha sido una sorpresa. Él (Renzo) no sabía nada (…) Juntos hemos pasado muchas cosas. Una amistad fuerte y bonita”, manifestó Díaz ante las consultas de Amor y fuego.

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller condujeron juntos el recordado programa Combate. | Fuente: Facebook (Combate)

¿Qué dijo Gian Piero Díaz tras su retorno a Esto es guerra?

Gian Piero Díaz regresó a Esto es guerra. Luego de casi cinco años, el conductor de televisión volvió al reality de competencia sorprendiendo a todos los integrantes, incluidos los actuales conductores: Katia Palma, Mathías Brivio y Renzo Schuller.

No obstante, el conductor aclaró que todavía sigue perteneciendo a Willax Televisión y que su vuelta “de alguna manera u otra, era algo que mucha gente quería”.

Del mismo modo, recordó cuando empezó conduciendo al lado de Renzo Schuller en Combate luego de fracasar con el programa concurso 'Dame que te doy' ese mismo año. “De ahí nació la idea del formato de Combate. Ahí empezamos con Renzo hace mucho tiempo”, señaló.

“Creo que hoy, después de mucho tiempo, era bonito darle felicidad a muchas personas que están en su casa a la dupla que empezó todo y que se mantiene en un formato que todavía (está) en pantalla”, manifestó.

Además, recalcó extrañar “la energía y cariño” que recibía del público cuando conducía Combate. Ante eso, aclaró que el mencionado programa fue el que inició el formato tomado luego por Esto es guerra.

“Durante mucho tiempo hablaban de Esto es guerra: el origen. La verdad, el origen es Combate y siempre lo va a ser”, agregó.

