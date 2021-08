Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez cumplieron 32 años de matrimonio. | Fuente: Instagram / Ricardo Montaner

El cantante Ricardo Montaner utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje romántico a Marlene Rodríguez por sus 32 años de matrimonio.

Desde su cuenta de Instagram, el intérprete venezolano compartió una fotografía en la que aparece junto a su esposa, en cuya leyenda escribió: "Hoy hace 32 años me casé con este caramelo… ya lo he hecho 6 veces".

"Nos elegimos cada 5 años una y otra vez. Amo cada parte de ella. Hoy tenemos más proyectos que nunca, seguir juntos hasta donde Dios nos quiera llevar. Amarnos como si no quedara salida. Beber del mismo vaso cada trago de esta maravillosa vida que Dios nos regaló", añadió.

Por último, Ricardo Montaner cerró su mensaje con una alusión a su tema "Tan enamorados": "Hoy es nuestro día 'tan enamorados que así, la noche dura un poco más'".

Marlene Rodríguez a Ricardo Montaner: "Te vuelvo a escoger"

Por su parte, Marlene Rodríguez también recurrió a su cuenta de Instagram para enviarle unas palabras cariñosas a Ricardo Montaner.

Con una publicación, que incluyó una imagen de ambos a blanco y negro, la esposa del cantante escribió: "32 de casados y otros tanto juntos... te vuelvo a escoger sin duda una y otra vez, aunque alguna vez derrapemos, tú eres el hombre que Él hizo para mí y así seguimos...".

"Qué buen plan ha sido estar a tu lado. Lo que estamos viviendo es lo máximo y todavía falta más y mejor", agregó.

Fruto de sus más de 30 años de matrimonio, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez tienen tres hijos: Ricky (comprometido con Stefy Roitman), Mau (casado con Sara Escobar) y Evaluna (casada con Camilo).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia: Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.