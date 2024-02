Richard Lewis, estrella de 'Curb Your Enthusiasm', falleció a los 76 años tras un ataque cardíaco

Con una carrera que lo posicionó como uno de los grandes nombres en el mundo de la comedia, Richard Lewis se destacó por su talento y su peculiar sentido del humor. Su lucha contra la enfermedad de párkinson marcó los últimos años de su vida.

El comediante estadounidense Richard Lewis, conocido por su participación en la exitosa serie de HBO Curb Your Enthusiasm, falleció a los 76 años luego de ser diagnosticado con párkinson en 2023, según informó la prensa especializada en Hollywood.



Jeff Abraham, publicista de Lewis, confirmó la noticia a CNN mediante un correo electrónico, donde afirmó que el artista falleció "en paz" en su hogar en Los Ángeles la noche del martes tras sufrir un ataque cardíaco.



El también actor anunció en abril que le habían diagnosticado esta enfermedad y que se retiraba de la comedia, por lo que su última temporada en la producción protagonizada por Larry David fue la undécima.



"Solo me estoy centrando en escribir y actuar. Tengo párkinson, pero estoy bajo el cuidado de un médico y todo está bien. Quiero a mi mujer, quiero a mi perrito y quiero a todos mis amigos y a mis fans", expresó el intérprete en un comunicado público.

¿Quién fue Richard Lewis?

Lewis (Nueva York, 1947), conocido por sus populares monólogos y especiales de comedia en televisión, anunció hace tres años que dejaba Curb Your Enthusiasm para recuperarse de tres operaciones. Sin embargo, sorprendió al aparecer en un episodio de la temporada once.



Richard Philip Lewis, nombre completo del cómico y actor, se graduó en Marketing y Comunicación Corporativa en la Universidad Estatal de Ohio en 1969. A pesar de su formación académica, su verdadera pasión siempre fue la comedia.



En 1971, decidió presentar sus propios chistes en un conocido evento de comedia en Nueva York, lo que hizo que su nombre empezara a resonar con fuerza. Sin embargo, fue tres años más tarde, con su aparición en el programa The Tonight Show Starring Johnny Carson de la NBC, cuando obtuvo el empujón definitivo.



Desde entonces, comenzaría a perfeccionar sus espectáculos con la ayuda de otros cómicos reputados en la escena, como David Brenner y Robert Klein. Juntos, realizaron giras, lo que le permitió ganar popularidad.



En televisión, Lewis también trabajó en los especiales de comedia I'm in Pain y The I'm Exhausted Concert durante la década de 1980. En cuanto a la gran pantalla, contó con papeles en Robin Hood: Men in Tights (1993) y Leaving Las Vegas (1995).

