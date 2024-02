Forenses revelan causa de la muerte de Bobbie Jean, hermana de Nick Carter

Bobbie Jean Carter, hermana menor de Nick Carter, integrante de la icónica boy-band Backstreet Boys, falleció por una sobredosis de drogas. En efecto, según un informe del Departamento de Médicos Forenses del Condado de Hillsborough, publicado por TMZ este martes 13 de febrero, la causa oficial del deceso de Bobbie Jean se debió a una “intoxicación accidental por la combinación de fentanilo y metanfetamina”.

Asimismo, el reporte forense recalca que Bobbie Jean Carter fue encontrada por un compañero de habitación en el suelo de su domicilio en Florida a las 7 a. m. (hora de Estados Unidos) luego de que, media hora antes, el mismo testigo había tenido contacto con ella. “Los documentos dicen que los primeros auxilios intentaron salvarle la vida, pero no tuvieron éxito”, resalta TMZ.

Seguidamente, se informó que Bobbie Jean Carter sufrió un paro cardiaco por lo que fue trasladado al hospital St. Joseph’s de Tampa, donde se confirmó su deceso alrededor de las 8 a. m. a pocos días de estar en “libertad condicional por un cargo relacionado con las drogas”.

No obstantes, otros compañeros de Bobbie Jean Carter aseguraron a la Policía que no había consumido ningún tipo de drogas desde su liberación, algo que fue descartado al no encontrarse dichas sustancias en su dormitorio.

Cabe mencionar que Bobbie sufría de esquizofrenia, de acuerdo con lo dicho por su madre Jane. Entre los medicamentos autorizados que tomaba estaba el propranolol para combatir la ansiedad y el omeprazol para la indigestión y reflujo ácido. Del mismo modo, usaba la clindamicina como antibiótico y la quetiapina.

Bobbie Jean, hermana de Nick Carter, falleció a los 41 años en Florida, Estados Unidos. | Fuente: EFE/Instagram

Nick Carter lamentó el fallecimiento de su hermana Bobbie Jean

Nick Carter rompió su silencio y habló, por primera vez, sobre su hermana Bobbie Jean Carter, quien falleció a los 41 años en su casa en Florida, en Estados Unidos, en diciembre último. Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que el cantante difundió una fotografía de él con su hermana menor cuando eran niños.

“Puede llevar toda una vida procesar, completamente, la pérdida que mi familia ha sufrido a lo largo de los años. Más recientemente, con el repentino fallecimiento de nuestra hermana Bobbie Jean. Tengo el corazón roto”, escribió el músico de 43 años en una descripción acompañando el post publicado.

Del mismo modo, Nick Carter agradeció todo el cariño que le dieron sus fans, así como sus amistades más cercanas, tratándolo de consolar por la pérdida de Bobbie Jean.

“Gracias por todo su amor y palabras amables. Se nos recuerda de nuevo que la vida es preciosa, fugaz y para apreciar el tiempo que tenemos con los que amamos. Sé que finalmente está en paz con Dios. Te amo Bobbie Jean”, concluyó su mensaje Carter.

Nick Carter pierde tres hermanos hasta la fecha

La muerte de Bobbie Jean Carter se da un año después del deceso del actor y músico Aaron Carter, quien falleció en noviembre del 2022, tras ahogarse de manera accidental en su bañera después de inhalar un gas inflamable.

Esta es la tercera pérdida de la familia Carter, pues Leslie Carter, otra hermana de Nick, murió a los 25 años en 2012, por una sobredosis de drogas.

Cabe mencionar que con la muerte de Bobbie Jean solo quedan cuatro hermanos con vida en la familia: Ángel, Taelyn Dobson, Virginia Marie, y Nick Carter.

