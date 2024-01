'La herencia de Flora': todo lo que se sabe sobre la película póstuma de Diego Bertie

Perú La herencia de Flora

Paloma Yerovi protagoniza junto a Diego Bertie la película, 'La herencia de Flora'. | Fuente: Instagram

Diego Bertie falleció el pasado 5 de agosto, a la edad de 54 años. Su repentina partida ha llevado a muchos reflexionar sobre las obras cinematográficas que marcaron su trayectoria. Entre sus últimas contribuciones se encuentra La herencia de Flora, una película protagonizada por la actriz Paloma Yerovi y dirigida por Augusto Tamayo.

La trama de la cinta se centra en la vida de Flora Tristán, una escritora franco-peruana y defensora de los derechos de las mujeres.

En una entrevista para el programa En Escena de RPP, Paloma Yerovi, quien estuvo a cargo del papel principal, expresó la importancia de conocer la historia de una de las grandes fundadoras del feminismo. Para interpretarla, según dijo, hubo un proceso arduo de trabajo de investigación.

"En realidad, he leído casi todos los libros que existen sobre su vida... En conjunto con Augusto Tamayo, he investigado todo lo que podíamos encontrar, mi sueño era encontrar un retrato de Flora, inclusive he conversado con su tataranieta, que también es una escritora. Hubo todo tipo de investigaciones, además con libros detractores del pensamiento de Flora", comentó.

¿En qué época está ambientada 'La herencia de Flora'?

De acuerdo con la sinopsis de la película, Flora Tristán, harta de los maltratos de su esposo, huye de Francia al Perú con el objetivo de reclamar lo que considera su herencia familiar. Al llegar, su tío Pío Tristán, cambia el testamento de su madre para dejar a Flora sin dinero.

Sin embargo, ella vislumbra las diferencias sociales y la ofensa brutal de la esclavitud en el Perú. Al regresar a Francia, se vuelve escritora y lucha por los derechos de los obreros y las mujeres. A lo largo de su vida se enamora de distintos hombres, pero llega a establecer una relación sentimental con Olympe Chodzko, una aristócrata polaca.

"Su vida parece una novela. Ella escribe su propia vida, todo el viaje que hace al Perú lo escribe día a día, ella es como una pionera de la autoficción", dijo Yerovi.

¿Qué papel interpreta Diego Bertie en La herencia de Flora?

La película La herencia de Flora marca el tercer proyecto histórico de Diego Bertie y también es la tercera colaboración con el cineasta Augusto Tamayo. En la cinta, el desaparecido actor interpreta al capitán Chabrier, uno de los grandes amores en la vida de Flora Tristán.

"Acá Diego es el coprotagonista, es el hombre del que Flora se enamora apasionadamente. Él es el que la trae al Perú en su barco; el capitán Chabrier es un personaje hermoso, y que, además, Diego interpreta con una magistralidad que creo que va a dar mucho de qué hablar", precisó Paloma.

La página oficial de La herencia de Flora rindió homenaje al fallecido actor, destacando su valioso aporte al proyecto. "Ha sido un honor tenerte como coprotagonista de nuestro proyecto. Gracias por tu arte, Diego. Tu talento y tú vivirán por siempre en esta película. Descansa, capitán Chabrié", se lee en el emotivo post.

El rodaje de la película se realizó en diversas locaciones de Lima y Burdeos, en Francia, el trabajo se realizó entre agosto de 2021 y agosto de 2022. Su estreno está previsto en cines para el 7 de marzo de 2024.