Rick Harrison habla sobre la trágica muerte a su hijo Adam: "Lo llevé a rehabilitación tantas veces, pero luego recaía"

Rick Harrison, estrella del programa de televisión El precio de la historia (Pawn Stars), habló de su hijo Adam, quien murió hace un año debido a una sobredosis accidental de drogas.

Durante una entrevista para In Depth with Graham Bensinger, el dueño de la tienda Gold & Silver Pawn Shop recordó el difícil proceso de duelo que atravesó desde el fallecimiento de su hijo a los 39 años.

Un dolor constante para Rick Harrison

"Pienso en él todos los días", dijo Harrison, de 59 años. "A los viente años tuvo problemas con las drogas. Dios, lo llevé a rehabilitación tantas veces, y cada vez parecía que iba bien, pero luego recaía. O sea, has escuchado la misma historia de un millón de personas, se puso realmente mal. Aparentemente, no fue heroína lo que consiguió, terminó obteniendo fentanilo. Y eso lo mató", reveló.

El empresario también mencionó que se pregunta constantemente si tomó las decisiones correctas respecto al problema de adicción de su hijo.

"La cosa es que, cuando pierdes a un hijo, te cuestionas todo. Es como, '¿Pude haber hecho esto? ¿Pude haber hecho aquello?' Y eso te da vueltas en la cabeza constantemente. No hay un solo día en el que no piense en él", mencionó.

"Creo que hice todo bien", continuó. "Pero sigues dándole vueltas en la cabeza: '¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho esto otro?' ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Y si lo hubiera agarrado, lo hubiera metido a la fuerza en la parte trasera de mi camioneta y lo hubiera dejado en un lugar donde no pudiera conseguir drogas? Te pasan cien cosas por la mente. No hay nada peor que perder a un hijo".

Richard Kevin Harrison, más conocido como Rick Harrison, es un empresario estadounidense, conocido por ser el propietario de la tienda de empeño Gold & Silver Pawn Shop en Las Vegas.Fuente: Instagram: Rick Harrison

El intento desesperado por salvar a su hijo

Harrison dijo que intentó diversas estrategias para ayudar a Adam, desde internarlo en rehabilitación, hasta hacer que la policía lo arrestara con la esperanza de que esto lo ayudara a recuperarse. "Pensé que, si lo metíamos en la cárcel por dos meses, podría limpiarse, pero apenas salió, volvió a consumir", comentó.

El dueño de la casa de empeño también indicó que la adicción de su hijo lo llevó incluso a irrumpir en su casa en una ocasión. "Intentas aplicar amor duro, pero nunca ves venir la sobredosis. Nunca imaginé que esto podría pasar", expresó.

Rick Harrison cuenta cómo enfrenta el duelo

A pesar de la pérdida, Rick Harrison encontró consuelo en su familia. "Debes apreciar lo que tienes, porque no siempre estará ahí. Paso el mayor tiempo posible con mis hijos y nietos. Hablo con ellos casi todos los días. Amo a mi familia y disfruto la vida", agregó.

Adam Harrison falleció en enero de 2024 en Las Vegas debido a una sobredosis accidental de fentanilo y metanfetamina. Poco antes de su muerte, había salido de prisión tras cumplir una condena de tres meses, aunque no se reveló la razón de su arresto.

Rick Harrison, quien también es padre de Corey y Jake, dedicó un mensaje a su hijo en Instagram: "¡Siempre estarás en mi corazón! Te amo, Adam. 💔".

