Bella Ramsey revela que le diagnosticaron autismo cuando filmaba 'The Last of Us'

Bella Ramsey, estrella de The Last of Us de HBO, reveló recientemente que le diagnosticaron autismo cuando filmaba la primera temporada de la serie. En una entrevista con British Vogue, la actriz nominada al Emmy dijo que un miembro del equipo de producción, quien tiene una hija autista, supuso que ella también podría estar en el espectro. Esta observación llevó a la joven a buscar una evaluación psiquiátrica.

La intérprete explicó que siempre había tenido curiosidad sobre el tema, ya que desde el colegio se sentía como una persona ajena. Además, experimentaba problemas sensoriales comunes en personas dentro del espectro autista y una hipersensibilidad al lenguaje corporal de los demás.

Un diagnóstico liberador

Ramsey afirmó que el autismo resultó ser una ventaja en su carrera como actriz. "Siempre he estado observando y aprendiendo de las personas. Tener que aprender de manera más consciente cómo socializar e interactuar con quienes me rodean, me ha ayudado en la actuación", explicó.

Además, describió su diagnóstico como "liberador", porque le ha permitido moverse por el mundo con más compasión hacia sí misma. "No hay ninguna razón para que la gente no lo sepa", agregó.

Bella Ramsey en The Last of Us

En la serie, Bella Ramsey interpreta a Ellie, una joven sobreviviente de un virus apocalíptico que ha devastado a la humanidad. Con su interpretación, se convirtió en la primera persona no binaria nominada a Mejor Actriz en una serie dramática.

Durante el festival South by Southwest de Cine y TV, adelantó detalles sobre la evolución de la relación de Ellie con Joel (interpretado por Pedro Pascal) tras un salto temporal de cinco años en la serie.

"Su relación ha cambiado un poco, y comenzamos a ver por qué", comentó. "No son los mejores amigos. Ella está bastante triste. Pero, bueno, la amistad tiene muchas capas".

