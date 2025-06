Rick Moranis, estrella de 'Querida, encogí a los niños', regresa a la actuación para la secuela de 'Spaceballs'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rick Moranis, quien hizo el papel de Dark Helmet en la comedia espacial Spaceballs (1987), regresará a la pantalla grande en una secuela de la película, según informó el medio Deadline. El actor, de 72 años, volverá a interpretar al recordado villano en esta nueva entrega, la cual será producida por el comediante y director Mel Brooks, también creador de la cinta original.

Junto a Moranis también regresará Bill Pullman, de 71 años, quien interpretará nuevamente al héroe Lone Starr. La actriz Keke Palmer, de 31 años, se suma al elenco como una de las nuevas incorporaciones. Josh Gad, actor y comediante conocido por dar voz en inglés a Olaf en Frozen, formará parte del equipo como coproductor, coguionista y miembro del elenco.

La secuela será dirigida por Josh Greenbaum y producida por Amazon MGM Studios. Hasta el momento, la compañía no ha confirmado oficialmente los nombres del reparto. Sin embargo, el anuncio fue compartido por el propio Mel Brooks.

En tono humorístico, Brooks, de 98 años, apareció en un video promocional vistiendo un polo con el logo de la película, una parodia irreverente del universo de Star Wars.

I told you we’d be back pic.twitter.com/RnoklPqBX6 — Mel Brooks (@MelBrooks) June 12, 2025

El regreso de Rick Moranis

Rick Moranis se retiró de la actuación en la década de los 90 tras el fallecimiento de su esposa, Ann Belsky, para dedicarse por completo a la crianza de sus dos hijos. Su última actuación en una película de acción real fue en Querida, nos hemos encogido (1997).

En 2015, Moranis explicó a The Hollywood Reporter que no se había retirado oficialmente, sino que simplemente había tomado un descanso prolongado. "Todavía recibo propuestas de cine o televisión. Estoy abierto a algo que me parezca interesante", declaró entonces.

En 2020, el medio también anunció el posible regreso de Moranis con Shrunk, un reinicio de Querida, encogí a los niños, donde volvería como Wayne Szalinski junto a Josh Gad como su hijo adulto. Sin embargo, en 2023 Gad informó que ese proyecto había enfrentado retrasos por la pandemia, conflictos de agenda y problemas de presupuesto.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis