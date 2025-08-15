"Continúa como estaba": Beto Ortiz descartó censura de Jefferson Farfán y ratifica a Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Beto Ortiz ratifica a Samahara Lobatón en El valor de la verdad y niega censura de Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram (betoortiz28)

Samahara Lobatón fue ratificada como invitada en el programa El valor de la verdad este domingo 17 de agosto. La hija de Melissa Klug se sentará en el sillón rojo para hablar de los amoríos de la expareja de su madre, Jefferson Farfán, con algunas de sus amigas como Yvana Yturbe, Delany López, entre otras.

Fue Beto Ortiz quien confirmó a Samahara luego de un sorpresivo anuncio de El valor de la verdad con Suheyn Cipriani, quien iba a responder a su madre Betzabeth Noriega sobre los supuestos maltratos que la modelo habría sufrido por parte de su progenitora.

“Lo que sucedió es lo siguiente: al mediodía, mi productor se reunió con Suheyn Cipriani porque ella estaba interesada en responderle a su madre Betzabeth Noriega. Ustedes deben haberla visto en Amor y fuego dando ladridos de una manera desaforada” señaló Ortiz en un video difundido en su Instagram.

No obstante, de acuerdo con el periodista, Suheyn Cipriani “se arrepintió”, por lo que se canceló el programa con ella para este domingo.

“Suheyn quiso contestarle, quiso responderle, quiso dar su versión y nosotros consideramos que era mucha pertinencia y actualidad poner a Suheyn nuevamente en el programa. Sin embargo, con el correr de las horas, ella se arrepintió y decidió que mejor no le respondía a su madre”, sostuvo.

“Ella está en pleno derecho de responderle o no responderle. Nosotros hemos respetado su decisión, pero, como ustedes vieron, ella decía que iba a responder a la persona que le dio la vida porque esa promoción se grabó hoy. Más tarde nos llamó a decir que había pensado mejor y que no quería hacerlo”, agregó el hombre de prensa.

Suheyn Cipriani ya no estará este domingo en El valor de la verdad como se había anunciado. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Beto Ortiz descarta que Jefferson Farfán haya “censurado” episodio con Samahara Lobatón

Beto Ortiz negó que Jefferson Farfán haya “censurado” el capítulo de Samahara Lobatón en El valor de la verdad, por lo que reafirmó su posición de que el programa grabado con la influencer salga al aire este domingo.

“He visto con sorpresa, y también con humor, que hay una gran cantidad de anuncios y comentarios en las redes sociales diciendo que Jefferson Farfán habría censurado el capítulo de El valor de la verdad. Cosa que, la verdad, es imposible que suceda, con todo cariño”, expresó el conductor del programa.

Es así que el periodista reconfirmó a Samahara Lobatón como la invitada y exhortó al público a conocer las revelaciones que dará la hija de Melissa Klug y que involucran al exfutbolista peruano.

“La promoción continúa tal como estaba planificada. Este domingo sale El valor de la verdad con Samahara Lobatón y los siguientes domingos, los siguientes programas que grabemos. El señor Jefferson Farfán no es director de El valor de la verdad ni tampoco es editor general de Panamericana Televisión hasta donde yo sé”, explicó Ortiz.

Samahara Lobatón hablará de los amoríos que tuvo Jefferson Farfán con sus amigas. | Fuente: Instagram (jefferson_farfan_oficial)

¿Qué dijo Samahara Lobatón en el adelanto de El valor de la verdad?

En el adelanto, Samahara Lobatón habló de cómo Jefferson Farfán conoció a sus amigas en el tiempo en que este estaba en una relación con su madre Melissa Klug.

En el video, primero Samahara habla sobre Ivana Yturbe: "Éramos uña y mugre, y ella nunca me dijo que estaba saliendo con él. Me lo ocultó al comienzo porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos (…). Lo que hace la calentura y el amor".

En otro momento, Beto Ortiz le consulta, fuera de las preguntas del polígrafo: "¿Cuántas de tus amigas han tenido affairs con Jefferson Farfán? ¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?". También se escucha a Samahara comentar: "Este es el proceso de las tres juntas".

La influencer relató también un episodio con Farfán que involucra a su pareja Bryan Torres: "Él le escribió un mensaje a Bryan que yo leí, donde le decía que no saliera conmigo, que le iba a armar un ampay para que lo vincularan con otra mujer". Ante la duda de Beto, Samahara confirmó: "Sí, prácticamente humillándome".

El avance también sugiere que Samahara abrirá un capítulo doloroso de su vida relacionado con su expareja Jonathan Horna, conocido como Youna. Asimismo, cuando el conductor le consulta si le preocupaba lo que Farfán pudiera pensar, ella responde tajante que no.