Rihanna y A$AP Rocky dan la bienvenida a su segundo hijo

Hace casi seis meses durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023, Rihanna sorprendió al mundo al anunciar su segundo embarazo. Ahora, la cantante de Barbados y su pareja, el rapero A$AP Rocky, han dado la bienvenida a su segundo hijo, un varón cuyo nombre comienza con la letra "R", según informan medios internacionales.

El nuevo miembro de la familia vino al mundo hace casi tres semanas, de acuerdo TMZ. El nacimiento tuvo lugar en Los Ángeles, California, el pasado 3 de agosto. La cantante, de 35 años, y el rapero neoyorquino han decidido mantener la feliz noticia con discreción, tal como lo hicieron con el nacimiento de su primer hijo, RZA Athelston Mayers, en mayo de 2022.

Entertainment Tonight informa que Rihanna se tomará con calma la llegada de su segundo hijo y pasará los primeros días de maternidad lejos de las cámaras, pues no hay planes inmediatos de presentar al nuevo bebé. "Ella adora ser madre y es su mayor logro. Ella y A$AP han querido hacer crecer la familia... Ser madre es un sueño hecho ralidad para Rihanna y está muy orgullosa de ello", reporta el sitio.

La relevación en el Super Bowl

Rihanna, famosa por éxitos como Diamonds, Umbrella y Where have you been y su marca de ropa interior Savage x Fenty, reveló al mundo su segundo embarazo, durante su regreso a los escenarios tras siete años de ausencia, en la última edición del Super Bowl. Ella reapareció luciendo su barriga en un atuendo rojo intenso y cantando sus grandes éxitos ante 100 millones de espectadores.

Lencería para mamás

A pesar de su retiro de la música, Rihanna continúa activa en la industria del entretenimiento y la moda. Su marca de ropa interior Savage x Fenty ha seguido innovando y expandiéndose. En julio publicó también un post en su cuenta de Instagram posando en lencería para promocionar una nueva colección de ropa interior para embarazadas. Además, hace solo unos días presentó una colección cápsula de lencería para “mamás y futuras mamás”.

Rihanna y A$AP Rocky

La historia de amor entre Rihanna y A$AP Rocky, que comenzó como una amistad en 2012, se confirmó recién en 2020. Desde entonces, han demostrado ser inseparables, haciendo su primera aparición oficial en la Met Gala 2021.

Luego de una espectacular presentación en el Super Bowl en febrero, la cantante reapareció en la ceremonia del Oscar en marzo para cantar Lift me up, tema principal de la película Black Panther: Wakanda Forever. Consultada por Entertainment Tonight sobre su segundo embarazo, la estrella de Barbados respondió: “Es tan diferente del primero".