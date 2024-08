Robert Downey Jr. estuvo a punto de aparecer en 'Deadpool & Wolverine': ¿por qué se descartó su participación?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick, revelaron detalles sobre el proceso creativo detrás de la exitosa Deadpool & Wolverine. En una entrevista para IndieWire, ambos escritores confirmaron que Robert Downey Jr. estuvo cerca de hacer un cameo en la película.

La participación del actor estaba inicialmente prevista para una escena junto a Jon Favreau, quien interpreta a Happy Hogan. Según los guionistas, el ganador del Oscar había sido contemplado para una breve aparición como Iron Man. Sin embargo, los planes cambiaron debido a un desarrollo inesperado: el regreso de Downey Jr. como Doctor Doom en el universo Marvel.

"Detrás de cámaras, no sabíamos nada sobre Doctor Doom. Y no había forma de que él hiciera ambas cosas. Entonces dijimos: 'Oh, Downey no le dice que no a Ryan Reynolds, ¿verdad? Nadie le dice que no a Ryan Reynolds'. Y Ryan le insistió mucho. Escribimos escenas y Downey las leyó, pero lo que no sabíamos detrás de cámaras era esta cosa de Doctor Doom", explicó Wernick.

Deadpool & Wolverine: la escena con los Avengers que quedó descartada

El anuncio del regreso de Downey Jr. como Doctor Doom fue revelado recientemente durante la Comic-Con de San Diego. Además, se confirmó que los directores Joe y Anthony Russo volverán para dirigir las próximas dos entregas de Avengers. La quinta película, titulada Avengers: Doomsday, está programada para estrenarse en 2026, mientras que la sexta, Avengers: Secret Wars, se espera para 2027.

En cuanto a la película de Deadpool & Wolverine, los guionistas también revelaron detalles sobre una versión temprana del guion en la que la escena con Happy Hogan incluía a todos los Avengers. En esta propuesta, Deadpool, fiel a su estilo irreverente, atacaba a los Avengers.

"No le hemos contado esto a nadie, pero hubo una versión de esa escena muy, muy temprano que no se escribió, pero que se concibió, con todos los Avengers en la habitación. Y Wade era rechazado y luego les daba una buena lección a todos los Avengers de una manera que solo Deadpool podría hacerlo", añadió Wernick.