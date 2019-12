Robert Pattinson protagonizará "The Batman". Si no le va bien, tiene un plan de repuesto.

Aunque consiguió el preciado papel de Bruce Wayne en la nueva película "The Batman", que prepara Matt Reeves, Robert Pattinson está terminando de promocionar proyectos previos antes de enfundarse el traje del Caballero Oscuro. El actor, que junto a Willem Dafoe protagoniza la cinta de terror "El faro", se mostró sorprendido por su próspera carrera al afirmar: "En realidad, no sé actuar".

Entrevistado por "The Guardian", el intérprete repasó su carrera ─en la que ha trabajado con renombrados directores como David Cronenberg y Werner Herzog─ reconociendo que, en más ocasiones de las que le gustaría, no se sintió seguro con su forma de actuar. "Solo sé actuar en escenas de tres formas diferentes. Estoy nervioso en cada película que hago", explicó.

Algo que viene de su propio carácter, como reconoce Robert Pattinson, que se define como "un catastrofista": "Siempre pienso que el peor de los escenarios posibles es el que va a ocurrir, así que, cuando ocurre, estoy como '¡Ah, bueno! ¡Estoy preparado para esto!'". Una estrategia un tanto pesimista; pero que, eso sí, le ahorra más de un disgusto.

De hecho, el actor ─recordado por su protagónico en la saga "Crepúsculo"─ reconoció que no sabría "interpretar a una persona normal" y que, por tanto, no es "bueno con lo sutil". De hecho, Pattinson afirmó que disfruta de "personajes que, en una situación que les supera, tienen un proceso de toma de decisiones incomprensibles". "Me fascina cuando la gente toma malas decisiones, el humor y la confusión", recalcó.

Pattinson, que protagoniza la cinta de terror "El faro", dice que solo sabe actuar de tres formas distintas. | Fuente: Europa Press

EL PAPEL DE BATMAN TIENE "PODER"

El actor, pronto se enfundará el traje de Batman, explicó también que quiso interpretar a Bruce Wayne porque sintió "una conexión con él", pero también "porque lo quería de verdad". El papel tiene "poder", de ahí que "todo el mundo se sienta atraído por él".

Eso sí, Robert Pattinson no quiso hablar mucho del tema, porque no quiere que se cree ninguna imagen previa ni expectativa de la película "The Batman" antes de su estreno. "Cada vez que dices algo, la gente dice: 'argh, ¡idiota!'. Y tú te quedas como: 'tío, ¡ni siquiera he empezado todavía!'", explicó.

A pesar de la multitud de expectativas con la que carga el recordado actor de "Crepúsculo", este tiene claro que las críticas más duras las lleva por dentro: "No hay crítico más duro conmigo que yo mismo, así que no necesito preocuparme por lo que diga nadie más". También bromeó con su futuro en el caso de que su papel como el superhéroe no funcione demasiado bien: "Porno. Porno pero de autor". (Europa Press)