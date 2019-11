Henry Cavill confiesa que no consiguió el papel de James Bond por que "estaba gordito" | Fuente: EFE

A poco del estreno de "The Witcher", la serie de Netflix,, Henry Cavill reveló en una entrevista reciente que audicionó para ser James Bond, pero perdió el papel ya que el director aseguró que "estaba gordito".

Según explicó Cavill a Men's Health, tenía 23 años cuando hizo casting para protagonizar "Casino Royale" en 2006.

"Hubiera podido haberme preparado mejor. Recuerdo que Martin Campbell, el director, me dijo: 'Parece que estás un poco gordito, Henry'. No sabía cómo entrenar o hacer dieta. De toda formas, me alegro de que me lo haya dicho, me lo tomé muy bien y me ayudó a mejorar. No estuve precisamente encantado de no obtener el papel, pero estaba acostumbrado a estar decepcionado y no era nuevo para mí", dijo.

Henry Cavill confiesa que no consiguió el papel de James Bond por que "estaba gordito" | Fuente: Warner Bros

NO FUE LA PRIMERA VEZ

Cavill explicó que su físico también lo llevó a perder el casting de "Crepúsculo", en donde audicionó para interpretar a Edward Cullen. Sin embargo, tras exigentes rutinas de ejercicios y dietas, logró convertirse en Superman.

Además, el intérprete confesó que aún no ha colgado la capa del Hombre de Acero. "La capa está en el armario, sigue siendo mía, aún no he abandonado el papel", recalcó.

Henry Cavill casi retomó el papel de Superman con un cameo en la cinta "Shazam!", pero un cruce de horarios no le permitió hacerlo. La última vez que se puso la capa fue para "Liga de la Justicia", que no recaudó lo que se esperaba en taquilla y que él mismo admite "no funcionó".

Ante los rumores sobre si regresará o no como el superhéroe de DC Comics, señaló que (por su lado) cree que queda mucho por contar. "Quiero reflejar la historia de los cómics, eso es algo importante para mí. Superman aún tiene mucha justicia por impartir, así que el estado actual es: ya verán", sentenció un enigmático Cavill.