El cantante Rod Stewart no irá a juicio tras un altercado ocurrido en Noche Vieja. | Fuente: AFP

El célebre cantante británico Rod Stewart y su hijo mayor Sean llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para no ir a juicio tras un altercado violento ocurrido la pasada Noche Vieja en un lujoso hotel de Florida (EE.UU.), según informan medios locales.

Los fiscales y abogados defensores anunciaron que Stewart, de 76 años, y su hijo, Sean, de 40, no irán a juicio por el altercado en The Breakers Hotel, en Palm Beach (suroeste), en el que resultó golpeado un guardia de seguridad, indicó el South Florida Sun Sentinel.

Según el reporte policial, padre e hijo tuvieron una disputa con el guardia Jessie Dixon, de 33 años, que les negó la entrada a un evento privado en el lujoso hotel ubicado al norte de Miami.

El altercado, que se produjo alrededor de las 11 p.m. del pasado 31 de diciembre, escaló y llegó a los golpes, detalla el documento judicial.

Dixon dijo que Sean se le enfrentó y él lo hizo retroceder, a lo que el hijo del cantante supuestamente respondió empujándolo.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL ALTERCADO?

Según la policía, el rockero Rod Stewart se acercó y lanzó un puñetazo, golpeando al guardia de seguridad en el pecho.

Stephen Mancino, un oficial de la policía de Palm Beach, dijo que vio imágenes de seguridad en el hotel y determinó que los Stewart eran los "principales agresores", recoge el rotativo.

Además, dos empleados del hotel que estaban trabajando en el evento privado dijeron a la policía que vieron a Sean Stewart empujar a Dixon y Rod Stewart golpear al guardia.

Luego, el cantante y compositor británico, de clásicos como "Talk about it", "Sailing", "Maggie May" o "Sexy", ofreció disculpas por lo acontecido.

Sin embargo, Rod Stewart, nombrado caballero por la reina Isabel II en 2016, señaló que el guardia se mostró beligerante cuando intentaron entrar al club, lo que ocasionó la reacción de su familia.

El Sun Sentinel aclara que los términos del acuerdo no fueron publicados. (EFE)