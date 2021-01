Romeo Santos anuncia la llegada del 2021 con el nacimiento de su hijo Solano. | Fuente: Instagram

El cantante de bachata, Anthony Santos, más conocido en el mundo artístico como Romeo, sorprendió a más de un fanático al anunciar el nacimiento de su hijo. Por medio de dos imágenes, el intérprete de “Amor de madre” escribió una larga descripción sobre lo que fue su 2020.

En la primera foto se observa al cantante junto a su pareja donde ella muestra su amplio estado de embarazo y en la segunda, están los pies del recién nacido. Aparte de reflexionar sobre lo que fue el año pasado, aseguró que Solano -nombre de su bebé- hizo que este 2021 sea mucho mejor.

Cabe resaltar que Romeo Santos mantiene al margen su vida personal, sin embargo, reveló que quiso compartir su felicidad con sus fanáticos: “Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian”, se lee en su publicación.

En la actualidad, el integrante de “Aventura” tiene tres hijos. Alex Damián de 19 años, Valentino de un año y medio; y Solano, el último integrante de la familia.

BATE RÉCORDS EN VENTAS

El bachatero estadounidense Romeo Santos, de origen dominicano, batió cuatro Guinness World Records, entre ellos el del solista tropical con más copias vendidas, gracias a sus tres primeros álbumes en solitario, informó la organización.

El bachatero, exlíder de la agrupación Aventura, se llevó ese honor gracias a la ventas de "Fórmula: Vol. 1" (2012), "Fórmula: Vol. 2" (2014) y "Golden" (2017). Asimismo, el también compositor fue honrado con tres títulos adicionales que destacan su carrera musical y sus grandes éxitos, como "Propuesta indecente".

Según Guinness, Romeo Santos es el solista que lideró la lista anual Billboard Tropical Albums durante más años al alcanzar ese puesto en cinco ocasiones (2012, 2014, 2015, 2017 y 2018).



También es el artista que ha permanecido más semanas consecutivas en la lista de Billboard Hot Latin Songs con "Propuesta indecente", que lideró esta clasificación durante 125 semanas, entre el 10 de agosto de 2013 al 26 de diciembre de 2015.

