Blake Lively demanda por acoso sexual a Justin Baldoni, su compañero de rodaje en 'Romper el círculo'

La actriz estadounidense Blake Lively demandó al director y coprotagonista junto a ella de la película Romper el círculo (It Ends With Us), Justin Baldoni, al que acusa de acoso sexual durante la grabación y de una posterior campaña de desprestigio, informaron medios locales.

La demanda, obtenida por TMZ y que según el The New York Times fue presentada el viernes en California, acusa a Baldoni y a los estudios Wayfarer de embarcarse en un "plan de varios niveles" para dañar la reputación de Lively después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

El plan, según la demanda, incluía una campaña en redes sociales y la publicación de noticias para perjudicar a la esposa de Ryan Reynolds.

La respuesta de Justin Baldoni

"Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas, con la intención de herir públicamente", declaró Bryan Freedman, la defensa de Justin Baldoni.

"Es vergonzoso que la Sra. Lively y sus representantes hagan acusaciones tan serias y categóricamente falsas contra el Sr. Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes, en otro intento desesperado de 'mejorar' su reputación negativa, que —agregó Freedman— fue construida en base a sus propios comentarios y acciones durante la filmación y promoción de la película, entrevistas y actividades de prensa públicas, en tiempo real y sin editar, lo que permitió que internet generara sus propias opiniones".

Lively dijo al The New York Times que espera que su demanda "ayude a proteger a otras personas que puedan ser atacadas”.

Romper el círculo, una adaptación de la novela romántica líder de ventas de Collen Hoover de 2016, se estrenó en agosto y superó las expectativas en taquilla a pesar de que el estreno se vio empañado por rumores sobre la discordia entre los dos protagonistas, incluso Baldoni se apartó de la promoción de la película.