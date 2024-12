Jared Leto interpretará al malvado Skeletor en el nuevo live-action de 'Masters Of The Universe'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jared Leto interpretará al malvado Skeletor en el live-action de Masters Of The Universe. Según informó Variety y The Hollywood Reporter, el reconocido actor y cantante estadounidense de 52 años consiguió el papel que encarna al archienemigo de He-Man y principal antagonista de la nueva adaptación de una de las series animadas más populares de la televisión.

Cabe recordar que la última aparición de Jared Leto en el cine fue como el doctor Michael Morbius en Morbius, una de las películas con más baja taquilla de Marvel (167 millones de dólares a nivel mundial). Ahora, el actor tendrá una nueva aparición como antagonista donde actuará al lado de Nicholas Galitzine, quien hará del poderoso He-Man.

Jared Leto no fue la única inclusión. Masters Of The Universe también sumó a Alison Brie, Sam C. Wilson, Hafthor Bjornsson y Kojo Attah. Alisson hará de Evil-Lyn, la mano derecha de Skeletor. Del mismo modo, Wilson haré el papel de Trap Jaw, Bjornsson interpretará a Goat Man y Attah se quedará con el papel de Tri-Klops.

Anteriormente, la producción del live-action anunció a Camila Mendes como Teela. Asimismo, Idrid Elba interpretará a Duncan o Man-At-Arms. “Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero el concepto se centra en el personaje del Príncipe Adam de Eternia, quien, gracias a su Espada de Poder, se convierte en el musculoso He-Man”, precisó The Hollywood Reporter.

Jared Leto es un reconocido actor, cantante, director y productor estadounidense. | Fuente: Instagram (jaredleto)

Nicholas Galitzine interpretará a He-Man en Masters Of The Universe

Nicholas Galitzine fue elegido para protagonizar la nueva película live-action de Masters of the Universe. El actor británico de 30 años encarnará a He-Man, el hombre más poderoso del universo. Mediante sus redes sociales, Galitzine expresó su emoción de tener el papel protagónico en la película de Mattel.

"¡Por el poder de Greyskull! ¡Yo tengo el poder! Estoy más que orgulloso de anunciar que interpretaré al príncipe Adam de Eternia en Masters of the Universe. Ha sido un sueño durante tanto tiempo interpretar a alguien con su corazón, humor y heroísmo, no puedo esperar a empezar", escribió el actor en Instagram.

La fama de Nicholas Galitzine empezó el 2021 con su papel del príncipe Robert en la película Cenicienta, protagonizada por Camila Cabello. En el 2023, el actor encarnó una versión de la novela romántica LGBTQ, Rojo, blanco y sangre azul, donde interpretó a un ficticio Príncipe Harry.

Este 2024, Nicholas Galitzine actuó junto con Anne Hathaway en La idea de ti, el drama romántico de Prime Video. También protagonizó la serie Starz Mary & George junto a Julianne Moore y Tony Curran.

Skeletor es el archienemigo de He-Man y principal antagonista de Masters of the Universe. | Fuente: Netflix

¿De qué trata el nuevo live-action Masters Of The Universe?

El nuevo live-action de Masters of The Universe aún no cuenta con una sinopsis oficial. Por el momento, Deadline confirmó que la historia de esta nueva adaptación cinematográfica partirá del borrador escrito por David Callaham y los hermanos Aaron y Adam Nee. Sin embargo, el medio difundió un primer vistazo de la sinopsis de la película.

“La película sigue al príncipe Adam, de diez años, que se estrelló en la Tierra en una nave espacial y fue separado de su mágica Espada de Poder, el único vínculo con su hogar en Eternia. Después de localizarlo casi dos décadas después, el Príncipe Adam regresa a través del espacio para defender su planeta natal contra las fuerzas malignas de Skeletor. Pero para derrotar a un villano tan poderoso, el príncipe Adam primero tendrá que descubrir los misterios de su pasado y convertirse en He-Man: el hombre más poderoso del universo”, se lee.

Nicholas Galitzine interpretará a He-Man en el live-action Masters Of The Universe. | Fuente: Instagram (nicholasgalitzine)

¿Cuándo se estrenará Masters Of The Universe en los cines?

Mattel y Amazon Studios fijaron la fecha de estreno de Masters of The Universe para el próximo 5 de junio de 2026. Esto, luego de varios años en demorarse en encontrar una productora tras estar primero en Sony y luego en Netflix, quienes, finalmente, se negaron a realizar el proyecto.

¿Quiénes dirigen y producen Masters Of The Universe?

Meses atrás, Deadline reveló que Travis Knight, recordado por dirigir el filme Bumblebee (primer spin-off de la saga de Transformers), viene dirigiendo el guion de la película Masters Of The Universe, escrito por Chris Butler bajo la producción de Mattel y Escape Artists.

Live-action de Masters of the universe se estrenará en los cines el 5 de junio de 2026.Fuente: Filmation

